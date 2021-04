DANAS SE ZVANIČNO ZAVRŠAVA GREJNA SEZONA U SRBIJI: Zbog niskih temperatura radijatori će biti topli, ali postoji jedna 'caka'!

Grejna sezona se zvanično završava danas, a napolju je temperatura zimska. Da li ćemo se smrzavati u stanovima?

Narednih dana nas očekuju više zimske nego letnje temperature, a s obzirom da se u većini gradova danas završava sezona grejanja, mnogi strahuju da će se uskoro smrzavati u svojim domovima, piše Blic.

Prema važećim gradskim odlukama, grejna sezona u Beogradu traje od 15. oktobra do 15. aprila, uz mogućnost da u slučaju niskih temperatura, grejanje bude uključeno u periodu od 1. do 14. oktobra, odnosno od 16. aprila do 3. maja. Međutim, da bi se to desilo potrebno je da se ispune neki uslovi.

U Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, tačnije u članu 43, jasno stoji:

U periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila od 3. maja objekti će se grejati u dane za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temepraturu 12 stepeni Celzijusove skale ili nižu.

Dakle, radijatori bi u stanovima trebalo da budu topli i posle 15. aprila ako meteorolozi budu prognozirali srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni ili nižu. Ali i tu postoji caka, odnosno način kako se ona izračunava. Srednja dnevna temperatura se, naime, određuje po sistemu T (temperatura) u 7.00 + T u 14.00 + 2xT u 21.00 i onda sve to podeljeno sa četiri.

Objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana RHMZ prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepena ili nižu", rekli su za Blic iz Beogradskih elektrana i dodali “da će biti u pripravnosti sve do 3. maja.

Novi sad i Niš slediće primer Beograda, kao i Valjevo i Kraljevo. Borani će sigurno imati grejanje do petka, a za naredni period je neizvesno, pošto nisu dobili konkretne instrukcije.

JKP "Subotička toplana" ostaje u pripravnosti sa snabdevanjem daljinskog grejanja do 1. maja.