DANAS SUNČANO I TOPLIJE NEGO JUČE: Međutim, krajem dana dolazi do TOTALNE PROMENE vremena!

Danas u Srbiji, nakon slabog mraza ujutru, dana ostaje suvo vreme sa dužim sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na juče.

Krajem dana na jugu Srbije naoblačenje, a u noći ka subotu kiša na jugu. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna od 12°C u Subotici do 16°C u Vranju.

Beograd: U petak suvo sa dužim sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 13°C.

Niš: U petak suvo sa dužim sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 15°C.

Užički region: U petak ujutru slab mraz. Tokom dana suvo sa sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak, mada i dalje svežije vreme od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do -1°C, a maksimalna od 14°C do 15°C, na Zlatiboru i Tari do 9°C.

Vojvodina i Novi Sad: U petak ujutru je moguć ponegde slab mraz. Tokom dana suvo sa dužim sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak, mada i dalje svežije vreme od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 12°C na severu do 14°C na jugu Vojvodine.

U petak ujutru u Novom Sadu je moguć slab prizemni mraz. Tokom dana suvo sa dužim sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 13°C.

Vreme narednih dana: Za vikend i početkom iduće sedmice pretežno oblačno vreme sa čestom kišom i hladno za sredinu aprila sa dnevnom temperaturom oko 10°C. Postepeno otopljenje sa sunčanim periodima se očekuje od srede.