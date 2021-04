POSLE OVE CIFRE MOŽEMO DA ODAHNEMO! Dr Pekić otkriva KOLIKO TAČNO MILIONA VAKCINISANIH Srbiji treba za sticanje kolektivnog imuniteta

Do juče je u Srbiji vakcinisano 30 odsto punoletnog stanovništva, dok nam za kolektivni imunitet treba 2/3 vakcinisanih - evo koliko je to u brojkama.

U Srbiji je vakcinisano više od tri miliona ljudi i revakcinisano 1,2 miliona i ovaj tempo je zadovoljavajući kaže za Pink direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Pekić.

- Do juče smo vakcinisali 30 odsto naših građana starijih od 18 godina, a 21 odsto je i revakcinisano. Dakle, ovi brojevi su jako dobri i na dobrom smo putu, ali da bismo stekli kolektivni imunitet potrebno je da se imunizuje 2/3 populacije starije od 18 godine. U brojevima, to je 5.700.000. Za 21 odsto nam je trebalo gotovo tri meseca, što znači da nam do kolektivnog imunteta treba još pet meseci – kaže dr Pekić za “Novo jutro”.

Svedoci smo, dodaje, da procenti broja obolelih počinju da padaju, da čelni ljudi određenih kovid bolnica kažu da je sve manje pacijenata na respiratorima i efekat vakcinacije je očigledan.

- Očekujem da brojevi počnu vidno da padaju tokom leta, ne zbog toplijeg vremena, već zbog vakcinacije – kaže dr Pekić.

U Beogradu je juče bilo manje od 700 zaraženih što znači, kaže doktor, da smo na putu vakcinacije, da treba da nastavimo istim tempom i da će brojevi da nastave da padaju.