OBRATITE PAŽNJU! NA SNAZI SU NOVE MERE: Ovako rade svi objekti u Srbiji, a evo ko će ići 14 dana u izolaciju!

Srbija zahvaljujući merama i vakcinaciji iz dana u dan beleži sve manje novozaraženih korona virusom. Tako smo juče imali 559 novozaraženih manje nego prošlog petka. U poslednja 24 sata u Srbiji zabeležena su 2.846 pozitivna PCR testa, a prošlog petka ih je bilo 3.405.

Ipak, lekari upozoravaju na pune bolnice i apeluju na oprez.

Iz tog razloga, mere na jučerašnjoj sednici nisu dodatno ublažene pa će se još na potpuno otvaranje kafića još sačekati. Ovo je spisak svih mera koje su na snazi u Srbiji, a koje uključuju rad ugostitljelja, mere oko karantina i izolacije.

Rad ugostitelja

Ugostitelji, na osnovu mera koje su ranije donete, mogu da rade u baštama, na otvorenom, uz primenu svih protivepidemijskih mera. Njihovo radno vreme je do 22 sata. Mora se držati distanca među gostima, a popunjenost stolova je maksimalno do 50% punog kapaciteta. Muzika uživo je zabranjena.

Na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba razgovaralo se o otvaranju unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, ali ta odluka još nije doneta i zavisiće od daljeg razvoja epidemijske situacije. Ugostiteljski objekti mogu da rade šaltersku prodaju hrane i pića, a dostava se može vršiti 24 sata dnevno. Trenutno je do ponedeljka aktuelna i mera koja se odnosi i na hotele, a u kojima restorani i kafei mogu usluživati samo i isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 sat.

Radno vreme ostalih objekata

Prodavnice prehrambene robe, frizerski i kozmetički saloni, teretane, spa centri mogu da rade do 22 časa. Takođe i ustanove kulture – bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke. Tržni centri ponovo rade od ove sedmice, posle višenedeljnog zatvaranja. Njihovo radno vreme je od 6.00 do 22.00 sata.

Tržni centri ponovo rade

Ugostiteljskim objektima u sklopu tržnih centara zabranjen je rad, ali je njima ipak omogućena šalterska prodaja hrane i pića. Neograničeno mogu da rade samo apoteke, benzinske pumpe, dostava hrane i ordinacije i laboratorije iz oblasti medicine, stomatologije i veterine.

Ulazak u Srbiju

Svi građani Srbije koji su potpuno vakcinisani, s potvrdom o vakcinaciji iz Srbije, mogu da uđu u zemlju bez PCR testa i bez izolacije. Takođe, i stranci koji su potpuno vakcinisani u Srbiji mogu da uđu u našu zemlju bez karantina, PCR testa i izolacije. Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze "sputnjika", dve doze "Fajzera", dve doze "Sinofarma" i prvu dozu "Astra-Zeneke".

Izolacija

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana. To ne važi za one za koje se zna da su preležali koronu, one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.Svakako, u izolaciji moraju biti i oni koji su zaraženi koronom, a nemaju simptome bolesti.