BITKA SA KORONOM I MEĐU ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U BATAJNICI: Medicinska sestra u teškom stanju, zaražena brazilskim sojem?

U kovid bolnici u Batajnici lekari se trenutno bore za život koleginice koja nije vakcinisana, a po prijemu u bolnicu je odmah morala da bude intubirana - rekla je direktorka ove ustanove Tatjana Adžić Vukičević.

Ona je naglasila brigu što u kovid bolnicu dolaze mladi ljudi, u tridesetim i četrdesetim godinama, koji nisu vakcinisani, a koji imaju jako teške kliničke slike.

Kao primer navela je i slučaj svoje koleginice koja je 1980. godište, a koja je na intenzivnoj nezi i ima tešku kliničku sliku.

- Ona nije vakcinisana, po prijemu u bolnicu je odmah morala da bude intubirana. Ona je mlada žena, a nalazi se u jako teškom i lošem opštem stanju. Ono što je primetno je da se njena klinička slika i laboratorijski nalazi kao i snimak pluća razlikuju od onoga što sam pre 7 dana videla kod naših drugih bolesnika, što me upućuje na to da je došlo do pojave brazilskog soja, ali on još uvek nije zvanično potvrđen - rekla je doktorka.