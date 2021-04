PRVI SLUČAJ TEŠKE KLINIČKE SLIKE KOD NOVOROĐENČETA U OVOM DELU SVETA! Lekić za TV Vesti: Jedini lek je vakcinacija

Načelnik Bolnice za pedijatriju "Dr Olga Popović Dedijer" prim. dr Vojislav Lekić smatra da teže kliničke slike izazvane kovidom kod dece ukazuju na neophodnost vakcinacije.

Lekić je za TV Vesti ukazao da je bilo slučajeva dece obolele od kovida i u drugim delovima sveta.

- Međutim, u ovom delu sveta ovo je prvi put da je kod deteta starog tri dana dokazana kovid virusna infekcija i da je u jako teškom stanju, odnosno da ima jako tešku kliničku sliku - naveo je Lekić za TV Vesti.

Kako kaže, virus nas sve više iznenađuje, verovalo se da ni trudnice maltene ne mogu da obole, pa da ne mogu bebi da prenesu virus preko placente...

Lekić je naveo da je to najmlađi pacijent za kojeg zna.

- Nije prvi put da dete završi na respiratoru, dešavalo se to zbog drugih bolesti. Nezvanično sam čuo da to dete ima i neku bakterijsku infekciju. To nam pokazuje da moramo svi da se vakcinišemo, ako i mlađi počinju da dobijaju teže kliničke slike, jedini lek je vakcinacija - naveo je Lekić.

On napominje da svaka virusna infekcija može da ima komplikacije.

Lekić je dodao da su kod tinejdžera uglavnom blaže kliničke slike.

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU! mts - 111 / 794, Supernova - 011, SBB - 023, EON - 023, Total TV - 037, SatTrakt - 011, Orion - 018, Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!