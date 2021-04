U SRBIJI MOŽETE DA OSIGURATE PSA ILI MAČKU! Za svaku povredu, bolest ili smrt ćete DOBITI NAKNADU, ali postoji caka - OVI LJUBIMCI NISU DOBRODOŠLI

Vlasnici psa i mačaka od nedavno u Srbiji mogu da osiguraju svoje kućne ljubimce. Dok jedni smatraju da je ova usluga "čisto pomodarstvo", pojedini vlasnici smatraju da je osiguranje sve potrebnije, zbog učestalih napada, rizika od povreda i bolesti kućnog ljubimca.

U Srbiji su polise putnog, životnog i osiguranja od nezgoda i dalje najčešće, ali od nedavno je omogućena i usluga osiguranja kućnih ljubimaca.

Na ovaj način pojedini vlasnici pasa pokrivaju troškove lečenja, tužbi i novčanih izdataka u slučaju da pas ujede nekoga, uginuća i trovanja. Ipak, pojedini psi koje se smatraju opasnim rasama ne mogu biti osigurani u većini osiguravajućih kuća, što je jedan od razloga zbog kojih pojedini vlasnici ne žele da koriste ovu uslugu i smatraju je pomodarstvom, bez stvarne koristi po vlasnika.

ZAŠTO BI BILO KO OSIGURAVAO PSA ILI MAČKU?



Da su kućni ljubimci često ravnopravni članovi domaćinstva, kojima je podređena ozbiljna industrija za negu i brigu, osiguravajuće kuće su shvatile i odlučile da iskoriste takvu situaciju.

Premije se kreću u rasponu od 4.000 dinara do 25.000 dinara. Osiguranje kućnih ljubimaca pokriva lečenje do 100.000 dinara, odgovornost za štetu do 50.000 dinara i život do 40.000 dinara za pse i 20.000 dinara za mačke. Osiguranje pokriva oko 7.500 dijagnoza i procedura.

- Uslov je da je životinja zdrava, mikročipovana i redovno vakcinisana, a polise su na tri, šest ili 12 meseci. Paketi mogu da pokrivaju lečenje ljubimca, uginuće ili eutanaziju, kao i odgovornost za štetu prema trećim licima - kažu u jednoj osiguravajućoj kući.

Nesmotreni vozači, neodgovorni vlasnici drugih pasa, psi lutalice, kao i sve češći slučajevi trovanja pasa, samo su neki od razloga zbog kojih je dobro da osigurate vašeg ljubimca, kažu zaposleni.

- Ukoliko se dogodi da pas ugine usled bolesti ili povreda nastalim nesrećnim slučajem, dobijate novčanu nadoknadu. Bez obzira na to da li vaš ljubimac mora na operaciju zbog neke povrede ili bolesti, troškove veterinara do visine osigurane sume nadoknađuje osiguravajuća kuća. Kao vlasnik, uvek ste odgovorni ako vaš pas napadne nekoga ili uništi nečiju imovinu, ali će bar materijalne troškove u tom slučaju nadoknaditi osiguranje - objašnjavaju iz osiguravajuće kuće.

Opšti uslovi koje pas mora da ispunjava su da je zdrav, da je redovno vakcinisan i da ima mikročip. Uglavnom se kućni ljubimci mogu osigurati od 9 meseci do navršenih 8 godina starosti, dok za pse u odgajivačnicama to važi od 12 meseci do navršenih 8 godina starosti.

MIŠLJENJE VLASNIKA PODELJENO

Iako je moguće osigurati i domaće mačke i mešance, "što se tiče opasnih i agresivnih rasa poput pit bulova i pit bul terijera, za njih nije moguće ugovoriti osiguranje", kažu iz osiguravajućih kuća. Ova stavka je bila prelomna za mnoge vlasnike koji smatraju da takva odredba nema nikakvog smisla.

- Imam nekoliko kućnih ljubimaca, među kojima je i pit bul. Zapravo, on je najmanje agresivan od svih rasa pasa koje trenutno imam. Nije mi jasno zbog čega bih mogla da osiguram svog mešanca, a ne bih mogla pit bula, ako je vlasnički pas, negovan, održavan, zdrav i vakcinisan - kaže Mirna Prvulović iz Beograda.

Osim toga, kako kaže, u osiguranje se ne ubrajaju redovne vakcinacije, suplementi i lekovi koje bi pas morao da dobija i da je zdrav, što je vlasnicima najpotrebnije.

- Treba da imate u vidu da se ovo osiguranje ne odnosi ni na operacije na koje pas mora da ode kao posledica bolesti koje su postojale pre sklapanja ugovora o osiguranju. Takođe, ne možete da naplatite bezbroj operacija. Svaki račun za intervenciju koju plati osiguranje, odbija se od osigurane sume i kada se potroši, više ne možete da koristite ovo osiguranje dok ne sklopite novi ugovor. Po meni, to je potpuno neisplativo - kaže Mirna.

S druge strane, drugi vlasnici pasa smatraju da osiguranje dosta znači jer bi vlasnik bio izuzet od velikih troškova.

- Izdaci lečenja ljubimaca mogu biti veoma visoki. Osobama koje nemaju kućne ljubimce zbog toga osiguranje pasa može izgledati kao obično pomodarstvo ili hir. Međutim, većina vlasnika pasa veoma dobro zna kako i na koji način su sve njihovi ljubimci danas ugroženi. Iako nije prijatno misliti o tome, treba da znaju i kako da se donekle spasu tužbi i novčanih izdataka ako pas ujede nekoga - kaže Miloš Radović, vlasnik psa.

Vlasnicima pasa su sigurno dobro poznate cene kod veterinara pa ne treba ni obrazlagati zbog čega je osiguranje od ovog rizika korisno i isplativo, kaže on.

- Priznaju se operacije koje se obave u bilo kojoj zvaničnoj veterinarskoj ustanovi, a postupak je takav da morate imati nalaz veterinara, fotografije pre, tokom trajanja i posle operacije, kao i post-operativni izveštaj. U troškove koji će vam biti nadoknađeni spadaju i lekovi koje pas mora da uzima do tri dana posle operacije - kaže Miloš Radović.