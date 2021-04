KORONA NE BIRA - Pedijatar Milićević za Pink objasnio zašto virus napada i najmlađe (VIDEO)

Pedijatar dr Saša Milićević rekao je da smo na početku bili sigurni da deca ne mogu da se zaraze ili da ne mogu da dobiju neke teže oblike koronavirusa, ali da slučaj bebe i osmogodišnjeg dečaka na respiratoru, pokazuje da I deca mogu da doniju teške oblike Kovida.

- Da bi neko bio intubiran znači da mora da ima ozbiljan problem u toj razmeni gasova. Kada kažemo da je neko stabilno loše, jer to znači da nema pogoršanja, ali da još uvek tu nema nekog opuštanja – istakao je Milićević za Pink.

- Moguće je da je to novi soj, videćemo, ali moguće je da su i to mali pacijenti koji već imaju neke tegobe – dodao je on.

DA LI SVE ZEMLJE EU PRIHVATAJU SVE VAKCINE?

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić rekao je da je Grčka bila zatvorena 7, 8 meseci, te da iz te situacije polako počinje otvaranje te zemlje.

- Juče je otvoreno pet aerodroma u Grčkoj, preko njih može da se uđe u Grčku ili preko dva granična prelaza iz Bugarske prema Grčkoj takođe je dozvoljeno da se uđe, a uslovi jesu sertifikat o vakcinaciji ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata – objasnio je on.

Kako ističe, kada ulazimo u neku zemlju moramo da se informišemo šta su uslovi za ulazak u tu državu.

- EK je dala preporuku zemljama da mogu da prihvate sve sertifikate o vakcinaciji u skladu sa svojim željama i potrebama, a svaka zemlja će odlučiti pojedinačno koji je sertifikat dozvoljen za tu zemlju – rekao je Seničić te da imamo situaciju da određene zemlje prihvataju samo vakcine koje je odobrila EU.

Živković o korona žurki naZvezdari

Komunalni milicioner Aleksandar Živković rekao je da su tokom protekle noći komunalni milicajci obišli preko 80 objekata i da su tom prilokom konstatovali na tri lokacije narušavanje epidemioloških mera, a preko 40 ljudi je zatečeno u tim lokalima.

- Specifično je da su u dva lokala od tri odjavljena, to su divlji lokali i tu je došlo do privođenja organizatora tih žurki - rekao je Živković za Pink.