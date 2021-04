SENIČIĆ: Ako planirate da putujete u Grčku, evo kada je pravi trenutak za to

Od jutros zvanično, kako je propisano odlukom Vlade Grčke objavljenom u službenom glasniku ove zemlje, naši građani, kao i građani još četiri zemlje i iz svih zemalja Evropske unije, mogu da na pet aerodroma i kopnom preko Bugarske i Grčke, uđu u Grčku.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA), Aleksandar Seničić objašnjava da se u Grčku može ući sa sertifikatom o vakcinaciji, bez obzira o kojoj vakcini se radi, ili negativnim pi-si-ar testom ne starijim od 72 sata i PLF formularom.

- Ovaj formular se onlajn popunjava 24 sata pre polaska na put i šalje elektronski, a unose se osnovni podaci o sebi, gde ćete boraviti dok ste u Grčkoj i slično. Kada formular pošaljete dobijete QR kod koji treba da imate uz sebe ili na telefonu ili odštampanog, kako biste brže i lakše prešli granicu - navodi Seničić.

Budući da u Grčkoj još važe restrikcije i da praktično danas počinje lagano popuštanje mera, otvaranje bašta, kafića i slično, kretanje je ograničeno i ne može se napuštati grad ili opština u kojoj se boravi.

Prema njegovim rečima, ovo je zapravo samo priprema za otvaranje turističke sezone, koja je i najavljena i više omogućava ljudima koji u Grčkoj imaju nekretnine da ih konačno obiđu ili onima koji iz poslovnih razloga treba da putuju u ovu zemlju, nego samim turistima.

Njih, kako navodi Seničih u Grčkoj još nema, makar ne u obliku organizovanih turističkih grupa, i ta sezona i inače počinje krajem maja, pa se očekuje da će tako biti i ove godine.

U međuvremenu, tačnije od 14. maja, očekuje se da najveći deo mera u Grčkoj bude popušten i da krenu da rade hoteli, restorani kao i da naši građani u Grčku ulaze najbržom trasom preko Severne Makedonije i prelaza Evzoni.

- Do tada se očekuje da na snagu stupi i deo Sporazuma sa Grčkom koji predviđa da naši građani u ovu zemlju mogu ući osim sa PCR testom ili sertifikatom o vakcinaciji, i uz negativan antigenski test koji je znatno jeftiniji - kaže Seničić.

Na pitanje kada se može očekivati potpisivanje ovog Sporazuma sa Grčkom on kaže da je koliko je njemu poznato grčka vlada odobrila tu vrstu sporazuma što dokazuje priznavanje sertifikata o vakcinaciji koje je danas stupilo na snagu.

- Najvažniji deo sporazuma je da se prihvataju sertifikati sa bilo kojom vakcinom i to je već prihvaćeno. Ostali su uslovi za decu, jer u ovom trenutku deca do 10 godina ne moraju da imaju test, a nadamo se da će ta granica biti povećana na 12 ili 14 godina - kaže on.

Navodi da je i antigenski test deo sporazuma i da se nada da će tako i biti, jer Evropska komisija u svojim poslednjim dokumentima preporučuje ovaj test, čak i serološki koji pokazuje da neko ima antitela.

Kada je reč o prodaji aranžmana za Grčku i njihovim cenama navodi da je odmah posle posete Srbiji grčkog ministra turizma krenulo pojačano interesovanje putnika, pre svega onih koji imaju tzv. zamenska putovanja ali i novih.

- Cene su na nivou onih iz 2019. Nije bilo značajnijih povećanja, već pre smanjenja cena kada govorimo o predsezoni u maju i junu i kraju sezone odnosno kraju avgusta i septembru - kaže Seničić.

Navodi da je za one koji planiraju da idu, a znaju kada mogu da putuju, sada pravi trenutak da rezervišu aranžman.