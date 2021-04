Ako hoćemo da zaštitimo decu od koronavirusa, OVO JE NAJBOLJE REŠENJE! Evo zašto je preporuka i da se trudnice vakcinišu

U Srbiji je preminulo novorođenče zaraženo koronom, lekari se bore za život deteta od osam godina, a jedino masovnom imunizacijom odraslih možemo sačuvati živote, kažu stručnjaci.

Smrt bebe stare samo sedam dana, koja se najverovatnije zarazila koronom preko placente majke Ivane Udovičić (29) iz Trstenika, koja pak nije imala simptome, rastužila je i zabrinula sve u Srbiji, jer je virus postao smrtonosan i po mališane.

Lekari se bore za život i osmogodišnjeg dečaka D. P. iz Vladičinog Hana, koji se nalazi od prošlog petka na respiratoru u KC Niš, a njegovo stanje i dalje nestabilno. Deca sve više obolevaju od britanskoj soja virusa i sada je od ogromne važnosti kako ih zaštiti jer ne mogu da se vakcinišu. Stoga stručnjaci apeluju da je važno da se što brže sprovodi masovna imunizacija starijih i preporučuju da se trudnice vakcinišu, ali i deca iznad 16 godina (vakcinama kojima je dozvoljeno), kako zarazu ne bi prenosili najmlađima.

Pedijatar-pulmolog dr Olivera Ostojić iz KBC „Dragiša Mišović“ kaže za Kurir da je virus nepredvidiv, da iz dana u dan saznajemo nešto novo o njemu.

Istraživanja

- Ginekološka udruženja preporučuju trudnicama da se vakcinišu. Preko 90.000 trudnica se vakcinisalo i nisu imale nijednu komplikaciju! To su ozbiljna i obimna naučna istraživanja koja ja podržavam i preporuka je za njih da se vakcinišu. Što se tiče vakcinacije dece, to ćemo da sačekamo - kazala je dr Ostojić i dodala da su „Moderna“ i „Fajzer“ već počeli istraživanja o vakcini za decu stariju od 12 godina:

- Pedijatrijski stav je da je vakcina dobrobit koja je iskorenila ozbiljne bolesti. Zasad je bitno vakcinisati mlađe, od 18 i više godina, jer se pokazalo da korona i kod njih izaziva teže kliničke slike. Masova imunizacija populacije će smanjiti cirkulaciju virusa. Kad pređemo više od 70 odsto vakcinisanih, virus neće moći da opstane, možda ostane samo kao prehlada, ali to će naknadna istraživanja pokazati. Okrenimo se masovnoj imunizaciji, to će smanjiti procenat zaražavanja kod dece. Treba da poštujemo sve mere, tako blokiramo virus i on nema gde.

I u Velikoj Britaniji je Komitet za vakcinaciju i imunizaciju prošle nedelje prvi put zvanično preporučio da i trudnice, u bilo kom trenutku trudnoće, mogu i treba da prime cepivo protiv koronavirusa, jer ne predstavlja rizik ni po njih ni po plod, a za sada im se savetuju „Fajzerova“ i „Modernina“ vakcina, pošto su prošle istraživanja.

Na Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu od koronavirusa se oporavio dečak od 11 godina, koji je imao tešku upalu pluća kao da je odrasli pacijent.

Nove mutacije

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“ dr Verica Jovanović izjavila je za RTS da kovid 19, nažalost, svakodnevno pokazuje da ne bira svoje žrtve i da o posledica koronavirusa umiru bebe, deca, trudnice, mladi, stari, hronični bolesnici i potpuno zdravi ljudi:

- Kad su u pitanju nove mutacije, one prate povećan broj zaraženih, što zatim pogoduje mutaciji virusa, a to se zatim prikazuje kroz teže kliničke manifestacije. Apelujem na sve one koji nisu bili u prilici do sada da se vakcinišu odmah, jer pored sebe tako štite i druge koji možda ne mogu da se vakcinišu.