PLAŽE PUNE, NOĆNI PROVOD GRMI! U ovoj zemlji slave život! Danima nemaju nijednog preminulog od korone! Ovo čeka i Srbiju, ukoliko...

Da priče o vakcinaciji kao spasu i Izraelu kao putokazu nisu "prazne" najbolje pokazuju već dva dana prazne kolone gde stoje podaci o broju preminulih od korone u ovoj bliskoistočnoj zemlji. Drugim rečima, Izrael već dva dana nema umrle od Covida 19, a juče broj novozaraženih je bio samo 85! Ovaj scenario čeka i Srbiju kada bude revakcinisala više od polovine stanovnika.

Nakon što je sproveo najbržu i najmasovniju vakcinaciju od svih zemalja u svetu, Izrael već više od mesec dana živi normalnim životom. Plaže, kafići, restorani,noćni klubovi sve su puniji, maske se više ne nose na otvorenom, a sve manje i na zatvorenom, ljudi se okupljaju, igraju se, zabavljaju, jednom rečju, uživaju.

A opet, taj normalni život nije se odrazio na korona brojke. Šta više, Izrael je nakon više od godinu dana dočekao prvi dan tokom kojeg nije bilo umrlih od korone. U četvrtak je bio prvi, a u petak drugi dan bez umrlih od Covida 19.

A i broj novozaraženih je sve niži – ove nedelje se, prema sajtu „Worldometer“, kretao između 130 i 170 uz jedan „eksces“ od 315 novih slučajeva.

Izrael revakcinisao blizu 60 odsto stanovnika

Inače, Izrael je do sada revakcinisao 5,3 miliona od ukupno devet miliona građana što čini procenat od blizu 60 odsto. Kada se tome doda i milion onih koji su preležali koronu jasno je da je ova zemlja došla do kolektivnog imuniteta.

Kako se trenutno živi u Izraelu najbolje zna Tomislav Stojković, rukometni golman koji živi u Aždudu, gradu udaljenom 50 kilometara od Tel Aviva.

Više i ne obraćamo pažnju na korona brojke. Nisam čak ni znao da u četvrtak nije bilo po prvi put posle godinu dana umrlih od korone. Život ovde se gotovo skroz vratio u normalu. Već nedelju dana niko ne nosi maske na otvorenom. Da se ne lažemo, maske se ne nosi ni u kafićima, restoranima, noćnim klubovima – ističe Stojković.

Plaže prepune, noćni život "puca"

Slavi se život na svakom koraku, naglašava naš sagovornik.

Što bi mladi rekli svuda je ludilo. Plaže su prepune, noćni život, što bi se žarkonski reklo, "puca" - klubovi i kafići su puni. Maske se još nose u prodavnicama, apotekama, tržnim centrima – podvlači Stojković.

Radosne vesti za Izrael radosne su vesti za ceo svet, a naravno i za Srbiju koja pokušava da ide stopama ove bliskoistočne zemlje pošto ima sve uslove za to. Ima dovoljno vakcina i to četiri vrste cepiva za sve koji žele da se imunizuju i to bez prijave, čekanja, velikih redova...

Ove nedelje otvoreni su punktovi gde svako ko dođe može da se vakciniše „Fajzerom“ ili „Sputnjik V“ vakcinom. Trenutno imamo skoro dva miliona ljudi koji su primili barem jednu dozu vakcine, ali da bi došli do situacije kao u Izraelu potrebno nam je najmanje tri miliona revakcinisanih. Slike života u Izraelu mogle bi da pospeše vakcinaciju i u Srbiji.

Tako ćemo i mi kada budemo imali više od 50 odsto revakcinisanih

Poznati virusolog Milanko Šekler ističe da su ohrabrujuće korona brojke u Izraelu čista matematika.

Tako će biti i kod nas kad budemo imali više od 50 odsto građana revakcinisanih. To vam je prosta logika. Kada kao u Izraelu imate više od polovine vakcinisanih ljudi to znači da ako ste inficirani kada naiđete na troje ljudi dvoje nećete zaraziti, a jednog hoćete. Prosto sve manje ćete nailaziti na ljude koji nemaju imunitet i zato će se zaraza slabije širiti – objašnjava Šekler.

Kako kaže, vakcina se može na još načina pospešiti.

Ministarstvo zdravlja je uradilo pozitivnu stvar pošto je otvorilo i punktove gde se ljudi mogu vakcinisati bez prijavljivanja i čekanja. Postoje takođe i mobilne ekipe koje vrše vakcinaciju. Mislim da ima još mesta da se organizuju specijalizovane emisije u kojima će se ljudima objasniti značaj vakcinacije – apostrofira Šekler.

Antivakcinaši se vakcinišu tek kad im neko blizak umre od korone

Podvlači i da se veliki broj ljudi kod nas vakciniše tek kad im, nažalost, nekog blizak završi u bolnici ili umre od korone.

Poznajem ljude koji su bili stoprocentni antivakcinaši dok im ćerka, nažalost, nije otišla u bolnicu zbog Covida 19. Tada su se svi u toj porodici vakcinisali, a prethodno su na stotine ljudi odgovarali od toga. Ljudi se otrezne tek kad im teško oboli ili umre neko u porodici, rodbini ili u komšilu – zaključuje Šekler.