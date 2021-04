Lazar Đorđević iz Gojbulje: Sejali smo pasulj kad su nas napali uz povike 'majku ti četničku'

U selu Gojbulja kod Vučitrna grupa Albanaca napala je u ponedeljak porodicu Đorđević dok su obavljali baštenske poslove u blizini porodične kuće.

Lazar Đorđević je za TV Most objasnio kako je izgledala drama koju je preživela njegova porodica.

"Oko 13 časova nalazio sam se sa majkom, ćerkom od 9 godina i sinom od 6 godina u svojoj bašti. Dok smo obrađivali baštu, sejali pasulj, četvorica Albanaca iz porodice Ademi napali su nas motkama uz psovke 'majku ti četničku'. Da zaštitim decu trčali smo prema crkvi, jedan me je gađao motkom dok me je drugi udario. Brzo su pritekle u pomoć komišije koje su se nalazile u blizini, jedan od njih je Albanac, on me je i zaštitio", rekao je za TV Most Lazar Đorđević iz Gojbulje.

"Majku su mi oborili na zemlju, dok sam ja štitio decu, ona je povređena i prebačena je u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici", kaže Đorđević.