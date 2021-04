POZNATO ČIME SU SE ZARAZILA DECA IZ UŽICA: Oglasili se iz bolnice - nije u pitanju korona

Sedmoro dece iz vrtića, koja su smeštena u Zdravstvenom centru Užice, definitivno nemaju korona virus, već stomačni rotavirus, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U ovu ustanovu je primljeno osmoro mališana iz jednog privatnog vrtića, i već je jedno otpušteno kući, a ostala deca bi trebalo sutra da budu puštena na kućno lečenje, rekla je Danijela Vasiljević, portparol Zdravstvenog centra Užice.

- Deca nemaju korona virus. Negativna su. Izolovan je stomačni, rotavirus. Deca su dobro, njihovo zdravstveno stanje je bolje. Rehidrirana su i očekujemo da sutra budu puštena kući - rekla je Danijela Vasiljević za medije.

Mališani su primljeni na Dečje odeljenju bolnice u Užicu zbog visoke temperature, malaksalosti, dijareje i povraćanja.

Sva deca su iz istog privatnog vrtića, uzrasta su od 13 meseci do tri godine, i primljena su sa težom kliničkom slikom, ali njihovo stanje je danas mnogo bolje, niko nije životno ugrožen.

Šta je rotavirus?

Rotavirus je veoma zarazan virus , čiji se simptomi malo razlikuju od korona virusa kod dece.

Rotavirus je infekcija koja se manifestuje dijarejom i povišenom temperaturom, nekada deca i povraćaju. Što su deca manja, mnogu pre mogu da dehidriraju. Vrlo je eskplozivan, odnosno klinička slika brzo počinje, nema nikakvog uvodnog dela - objasila je ranije načelnica pedijatrijske i neonatološke intenzivne nege u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj dr Snežana Rsovac, pedijatar-pulmolog.

Pored toga što se dete pregleda, i ustanovi da li je i neki drugi sistem zahvaćen, na osnovu stolice, odnosno testom se utvrđuje da li ima prisustvo rota ili adeno virusa.

- Za roditelje je bitno da, kada dete ima temperaturu preko 38,3 krenu sa antipireticima. Ako je u pitanju odojče, ne sme mnogo da se čeka da dete ne dehidrira, pa bi se što pre trebalo javiti pedijatru. Kada je veće dete u pitanju, od 4, 5 godina, može se sačekati, ali ako dete ima više od 10 stolica dnevno, sa velikim gubicima, onda treba da bude hospitalizovano - navela je dr Rsovac.

Virusi i alergije, a simptomi se prepliću

Inače, pored rotavirusa i kovida 19, među decom su trenutno prisutni i drugi rinovorusi, kao i alergije, čiji se simptomi prepliću, a što je desetkovalo vrtiće u Srbiji, rekao je juče pedijatar Saša Milićević.

- Ima alergija baš jako puno, i ta alergijska simptomatologija podseća na koronu. Ako nekome, recimo, curi nos, ako ga svrbe oči, kašljuca, kija, oseća se malo malaksalo to jako podseća na koronu, a pogotovo ako neko ima alergijsku kijavicu, on može da izgubi i miris. Onda kažu:" Vidi, izgubio miris, kašlje, curi mu nos, to je sto odsto korona". U stvari, to znaju da budu klasični simptomi alergije, i to jeste vrlo česta alergija, s tim da naravno može da dobije i koronu - objasnio je između ostalog dr Milićević za naš portal:

- Obično ko ima kovid, ima temperaturu, ali i ne mora da ima. Tako da neko može da nema temperaturu, a da ima kovid, a može da ima alergiju i da ima temperaturu zbog neke druge infekcije. Sada je baš nezgodan period godine.

Sada su prisutne alergije na polen trava i drveća, a naročito na travu.