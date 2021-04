Specijalna Prvomajska tura katamaranom od Pančeva do Glogonja

Turistička organizacija grada Pančeva organizovaće specijalnu Prvomajsku turu katamaranom „Panuka“ od Pančeva do Glogonja, sa stajanjem na plažama Skela u Jabuci i u Glogonju.

Mnogima će biti atraktivan i prolazak kroz Durišnik, a u pripremi su brojna iznenađenja za putnike tog dana.

Polazak je u subotu, 1. maja u 11 sati sa Gradskog pristana u Pančevu. Planirano je da se tura završi u Pančevu oko 17 časova.



Direktor Turističke organizacije grada Pančeva, Nikola Stoilković, kaže da već duže vreme razmišljaju o otvaranju novih linija katamaranom.

- Po tradiciji vreme za Prvi maj je uvek nestabilno. Međutim, pošto će prema najavi meteorologa ovaj vikend ipak biti sunčan s visokom temperaturom, odlučili smo da našim sugrađanima priredimo lepo iznenađenje. Ovom turom želimo da im približimo lepote Tamiša i omogućimo obilazak mesta koja nisu imali prilike mnogi da vide. Obećavamo im nezaboravno iskustvo. S katamarana će se videti i lokacije na kojima su snimani kultni srpski filmovi u Pančevu i Glogonju i još puno toga - najavio je Nikola Stoilković.

On je dodao da će ovakva tura biti organizovana i ćešće, ukoliko bude zainteresovanih. Takođe, tokom leta Turistička organizacija grada Pančeva organizovaće i ture prema Beogradu, prema Vinči, a razmatra se i mogućnost organizovanog prevoza do Bele stene.

Ukoliko vreme dozvoli i vremenske prilike postanu stabilne redovne vožnje katamaranom „Panuka“ od gradskog pristana do Preobraženjske crkve i do ušća Tamiša u Dunav i do svetionika počeće nakon Prvomajskih i uskršnjih praznika.