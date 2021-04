ŠTA JE OTVORENO I KAD? Evo kako će za predstojeće praznike raditi PIJACE, PRODAVNICE I POŠTE!

Tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika radno vreme prodavnica, pijaca i pošta biće izmenjeno, a parking će u zonama biti besplatan.

Prema trenutno dostupnim informacijama, ovo je izmenjeni režim rada u zemlji:

Prehrambene prodavnice

Maloprodajni bjekti će u celoj zemlji raditi skraćeno u petak, 30. aprila, do 18h, a neće raditi tokom vikenda, 1. i 2. maja.

S druge strane, pojedine prodavnice radiće 1. maja prema regularnom režimu, ali je za njih 2. maj, kao i za većinu, neradan dan.

Pijace

One koje rade u sastavu JKP "Gradske pijace", 30. aprila, 1, 3. i 4. maja 2021. godine radiće po uobičajenom radnom vremenu, od 06 do 19 sati. Zelene pijace neće raditi na Uskrs, izuzev pijaca "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac", koje će raditi od 06 do 13 časova.

Pošta

Povodom nastupajućih praznika, neradni dani biće od 30. aprila do 4. maja. U pomenute dane radiće samo dežurne pošte čiji spisak možete videti na sajtu tog preduzeća.

JKP "Parking servis"

Tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, od petka, 30. aprila, do utorka, 04. maja 2021. godine, ovo preduzeće neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada. U istom periodu biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31 i Mileševska br. 51.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvorena za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila. Od srede, 05. maja 2021. godine, Služba parking kontrole i poslovnice Korisničkog servisa radiće po ustaljenom radnom vremenu.