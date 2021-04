VAŽNO! Imate zakazan termin za vakcinaciju tokom PRAZNIKA? Evo šta se dešava u tom slučaju!

Uskrs, kao i proslava 1. maja ove godine će biti dan za danom, te su se mnogi zapitali da li će se u tim danima vršiti vakcinacija i revakcinacija građana.

– Za uskršnje praznike neće biti vakcinacije i revakcinacije, svi oni koji su bili zakazani za petak biće pomereni za ponedeljak i za to će dobiti poziv – pojasnio je dr Zoran Bekić, koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu.

- Svi oni koji nisu kompjuterski obrazovani i neće da se prijavljuju mogu da se vakcinišu bez zakazivanja – dodaje Bekić.

Kako je naveo, oni koji su zakazani za subotu doći će u utorak, a dodaje da će se, osim zakazane revakcinacije odvijati i slobodna vakcinacija onih bez termina, ali od ponedeljka.

– Vakcinacija se odvija još sutra, ali ne u petak, subotu i nedelju, a od ponedeljka se odvija na svim punktovima – rekao je on.

Napomenuo je da će građani dobiti obaveštenja i nove pozive.

– Oni koji ne mogu ni tada da stignu, oni će biti naknadno obavešteni. Postoje dve opcije. Može da se ide na ponovno zakazivanje ili da se napravi novi termin za one koji nisu mogli da dođu – objasnio je Bekić.

Napominje da pomeranja nisu strašna u razmaku od sedam dana.

– Pomeranja nisu strašna poput onih do sedam dana. Međutim, ako odlažemo odluku da se generalno vakcinišemo u opasnosti smo da dobijemo kovid. Mislim da smo sada na odličnom putu, ali smo prešli tek pola. Vreme je da pojačamo napore za imunizaciju jer se korona može otrgnuti kontroli, a građani mogu da izaberu vakcinu koju god žele – kazao je on.

Podsetimo, najnovija istraživanja Instituta Gamaleja potvrđuju da druga doza vakcine Sputnjik Ve može da bude data i do 90 dana posle prve doze.

– To je veliko i važno saznanje u odnosu na dosadašnju praksu prema kojoj se druga doza davala posle 21 dana – saopšteno je posle sastanka ministra i predsednika Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenada Popovića i zamenika ministra zdravlja Rusije Sergeja Glagoljeva.

Objašnjeno je i da ukoliko se druga doza Sputnjika Ve primi posle više od 21 dana, koliko je preporučeno, ništa ne remeti, a dodaje se i da se u nekim slučajevima pojačava snagu i produžava trajanje imunog odgovora na koronavirus.

– Naši građani znaju da smo do sada drugu dozu davali posle 21 dana, ali poslednja istraživanja vakcine Sputnjik V pokazuju da period između primene prve i druge doze može da bude i do 90 dana. Ovo je dobra vest za ceo svet, jer će to ubrzati proizvodnju i distribuciju vakcina, a samim tim i imunizaciju stanovništva – rekao je Popović.