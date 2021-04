''Zaposlićemo sve zdravstvene radnike koji su potrebni'' - Ministar Lončar najavio prijem novog kadra

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će se u proširenim objektima zdravstvenih ustanova na teritoriji Novog Sada i Vojvodine zaposliti svi potrebni zdravstveni radnici.

On je nakon obilaska radova na izgradnji novih blokova Kliničkog centra Vojvodine rekao da niko ne treba da se sekira jer Srbija ima dovoljno kadrova, za razliku od brojnih evropskih zemalja koji nemaju koga da zaposle.

- Kod nas to nije slučaj, ovde će se zaposliti svi potrebni medicinski radnici, a razmišljamo da uskoro i medicinari uđu u tu kategoriju ljudi koji dobijaju mogućnost kupovine jeftinijih stanova, kao što sada mogu da učine zaposleni u strukturama bezbednosti - naveo je Lončar.

Lončar je ocenio i da će povoljniji uslovi za kupovinu nekretnina uticati na to da medicinski radnici u još većoj meri ostaju u Srbiji, kao i da su u poslednje vreme medicinarima povećane plate, nabavljena bolja oprema za ustanove u kojima rade, kao i da su oni često bili na raznim usavršavanjima.

Lončar je omaškom rekao da je od početka epidemije od posledica korona virusa u Novom Sadu preminulo 1.100 osoba, ali je kasnije u izjavi za Tanjug precizirao da je reč o broju umrlih u Vojvodini.

On ističe da Ministarstvo ništa ne krije i da su svi podaci transparentni, pa tako i oni o broju umrlih od kovida.

Komentarišući navode predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da je tokom marta meseca 2021. godine u Srbiji broj umrlih od kovida veći za 50 odsto nego u istom mesecu prethodne godine, Lončar je poručio Đilasu da se ne bavi zdravstvom jer je očito da se u to ne razume.

- On navija za što veći broj umrlih, to mu je politika, širi paniku među građanima i hoće da bude pametan sa jednim delim statistike, a to se ne gleda tako. U celoj Evropi broj umrlih je povećan, ali da biste imali precizne podatke morate uzeti čitavu godinu u razmatranje - rekao je Lončar.

Prema Lončarevima navodima vrlo je štetno kada se u tako ozbilje stvari mešaju oni koji su nestručni i zlonamerni.

- Đilas neka nastavi da gleda kako da krade i šta će da radi sa Mauricijusom i kako će vraćati sekunde unazad da bi uzeo što više novca, a u zdravstvo neka se ne meša - naveo je Lončar.