Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da su današnji i naredna dva dana ''proba leta''.

- Biće visoke temperature to je za početak maja nekih 7,8 do 10 stepeni više od prosečnih vrednosti. Za početak maja prosečna vrednost je 21 stepen, a u ovih nekoliko dana biće od 25 do 30 stepeni – rekao je Todorović za Pink.

U Beogradu će danas biti oko 26, sutra i prekosutra oko 28, što je isto, dodaje za početak maja dosta visoka temperatura, a biće i dosta sunca.

- U nedelju uveče se očekuje promena vremena i u ponedeljak će biti svežije za nekih 7 do 10 stepeni, ali to je kratkotrajno. To osveženje potrajaće nekoliko dana, ali posle toga očekuje nas do 9. ili10. maja jedna toplija varijanta vremena sa temperaturama do 25 stepeni – naglašava on.

Todorović objašnjava da se zemljište još nije zagrejalo i da je zato slabije zagrevanje tog prozemnog vazduha.

Kako ističe, mala je verovatnoća da će temperature ovog leta biti preko 40 stepeni.

- Ovog leta temperature će biti iznad 35 stepeni, kiša biće i u junu i u julu – naglašava.