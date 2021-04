Beba preminule porodilje je dobro! Perišić: 'Videla je svoje dete, to je jedino lepo što se desilo'

Sagovornici Pinka upozoravaju da je situacija sa koronavirusom i dalje kritična i da ne smemo da se opustimo, iako su brojke u padu.

Profesor doktor Zoran Gojković pokrajinski sekretar za zdravstvo i član kriznog štaba, trenutnu epidemiološku situaciju ocenio je i dalje nesigurnom. Naime, Gojković je istakao da je broj kovid pozitivinih pacijenata i dalje na visokom nivou, iako su cifre u poslednjih nekoliko dana u padu.

- Epidemiološka situacija je još uvek nesigurna. Imamo deo mera koje su popuštene ili redukovane, i procena je da sve ono što nas čeka u narednom periodu, a to je više praznika, za sada ćemo probati da ostanemo na ovom nivou. I dalje je broj zaraženih veliki, videli ste šta se desilo sa zamljama koje su naglo popustile mere. ovo je dugotrajna borba, gde treba vući prave poteze, u pravo vreme - komentarisao je doktor Gojković.

Doktor Gojković se dotakao i trenutnog stanja u Indiji, gde je napomenuo, da je održavanje slavlja i proslava, kao i naglo popuštanje mera glavni razlog skoka broja obolelih.

U Indiji je veliki broj zaraženih, nakon velikih slavlja i okupljanja. Došli su do toga da nemaju dovoljno kiseonika, mesta u bolnicama, kiseonika, niti ljudi. Moramo svi shvatiti da je izlaz iz svega, vakcinacija - dodao je Gojković.

Gojković dodaje da je vakcinacija znatno popravila epidemiološku sliku, kako u svetu, tako i kod nas, pri čemu apeluje na građane da je aktivna vakcinacija jedini način da se izborimo sa ovom pošasti.

- Problem sa kovidom je to što ne pravi doživotni imunitet, ali ostajem pri tome da je vakcina jedini način. Vakcinacija je jedna od najvećih tekovina, ne želim da ponavljam koliko je života sačuvano od infektivnih bolesti vakcinacijom, i ono što smo govorili, sada se vidi. Osim izuzetnih slučajeva, ljudi koji su primili drugu dozu više nisu teški slučajevi. medicina je zasnovana na dokazima, i pokazuje se da sve ono što smo govorili i što radimo, vezuje se za aktivnu vakcinaciju - dodao je Gojković.

Doktor Zoran Perišić, direktor kliničkog centra Niš, se takođe osvrnuo na trenutnu epidemiološku sliku u Srbiji, te istakao da je on striktno protiv popuštanja mera. On dodaje da je u Nišu situacija zadovoljavajuća, ali da treba da se insistira na vakcinaciji.

- U Nišu pada broj zaraženih i hospitalizovanih. Brojke jesu bolje da bi došlo do popuštanja. Ja sam zagovornik oštrih mera iz očiglednog razloga. Naše brojke nisu takve da bi ulivale poverenje, prekjuče smo imali veći broj otpusta, verovatno zbog praznika, i po prvi put smo pali ispod 200 pacijenata. Niš je sada na od 62 - 67 zaraženih dnevno je direktam efekat uspešne imunizacije u Nišu. Klinički centar je imao dobru akciju, gde smo vakcinisali rizične grupe, i oni su ranije vraćeni zbog nekih boljki, a od 360 pacijenata, samo jedan je imao reakciju koja se čak ne može nazvati ni alergijskom, već je bila ankcsiozna - objasnio je dr Perišić.

Mere su tu da nas zaštite, vakcinacija daje rezultate - rekao je Perišić.

Perišić se osvrnuo i na slučaj preminule porodilje, koja je juče izgubila bitku sa koronom. Doktor je istakao da je njena smrt na sve uticala teško i emotivno, nakon čega je dodao da je gašenje mladih života prokletstvo trenutne bolesti.

- To je bio jako težak i emotivan trenutak. Kada se pre tri dana porodilja, stara 26 godina, ona je videla svoje dete i to je jedina lepa stvar koja se desila, znajući da je, pre nego što je otišla na drugu stranu. Milica će biti dobro, žao nam je što se jedan ovakav život ugasio, ali to je prokletstvo ove bolesti. Zato kažem, samo vakcinacija - dodao je Perišić.