UVODI SE GARANTOVANA PENZIJA! Krkobabić objasnio šta to znači za građane i ko će imati pravo da je stekne!

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić predlaže uvođenje minimalne "garantovane penzije" od oko 12.000 dinara, kao vid socijalnog davanja za građane koji nemaju uslove za penziju, ali i korigovanje švajcarske formule za rast penzija, kako povećanje penzija ne bi zaostajalo za rastom plata.

Krkobabić je rekao Tanjugu da bi "garantovana penzija" bila namenjena građanima koji iz različitih razloga nisu imali mogućnost da ispune uslove za penzije, pa nisu mogli da ostvare nijednu vrstu penzije - invalidsku, porodičnu...

Uslov je, dodaje Krkobabić, da nemaju nikakvu imovinu, niti prihode, kao i da nisu korisnici nijednog vida socijalne pomoći.

"Reč je ljudima koji zaista ništa nemaju. Po nekim statističkim podacima tih ljudi je oko 200.000. Tek će biti precizno utvrđeno koliko ih ima", naveo je ministar.

Kaže da bi ta "garantovana penzija" trebalo da bude kao u Hrvatskoj, koja je nedavno definisala takav model, koji predviđa u kunama iznos od oko, kada se preračuna, 12.000 dinara.

"To je naknada koja treba tim ljudima da pomogne da na neki način sastave kraj sa krajem. To je oko 100 evra. Tako država i društvo pokazuju visok stepen solidarnosti i odgovornosti prema takvoj grupaciji. Preduslov za definisanje takvog zakonskog rešenja je i izrada socijalnih karti, jer one su način da definišemo to pravno - imovino pravo i pojedinca i porodice u celini".

Krkobabić kaže da je uvođenje jedne takve pomoći za te ljude civilizacijski trend kod bogatijih zemalja u Evropi, koje izdvajaju i znatno više sredstava. To će biti naš predlog za vladu i skupštinu, pošto bi trebalo da se usvoji kao novo zakonsko rešenje, dodao je Krkobabić.

Kada je reč o švajcarskoj formuli za penzije, koja podrazumeva usklađivanje visine penzija sa rastom cena i zarada, i to: 50 odsto u odnosu na inflaciju i 50 odsto u odnosu na rast zarada, kaže za Tanjug da je ta formula bitan iskorak, jer isključuje arbitrarnost pojedinaca u dosnošenju odluke o rastu penzija.

Navodi da su penzije ove godine porasle za 5,9 odsto, ali da su plate povećane za 10,6 odsto i da se vidi da penzije rastu brže i da na duži rok penzije gube trku sa zaradama.

"Imao sam razgovor sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i on je dao i zvaničnu izjavu o tome da je nužno da se izvrši korekcija švajcarske formule, da bude 'švajcarska formula plus plus'. Cilj je da omogućimo da penzije ne gube tu trku sa zaradam i zato bi trebalo da izvršiti korekciju švajcarske formule", rekao je Krkobabić.

Objašnjava da MMF definiše da ukupno izdvajanje za penzije ne može da pređe 10 odsto BDP-a. "Postoji mogućost, ako se pojavi snažan privredni rast od šest odsto, koji će usloviti i rast zarada, da udeo penzija bude manji od tih 10 odsto u BDP-u, pa da za tu razliku dođe do vanrednog usklađivanja penzija", naveo je Krkobabić.

Dodaje da bi trebalo poboljšati švajcarsku formulu tako što će prethoditi javna rasprava u kojoj bi učestovao i Fiskalni savet i stručni ljudi za tu oblast. Krkobabić kaže da je njegova formula jednostavna: Penzije da prate plate (u javnom sektoru). Takođe, navodi da je trenutno prosečna penzija ispod 50 odsto prosečne zarade ili 46,5 odsto, kao i da bi prvi korak trebalo da bude da penzije ne padaju ispod 50 odsto prosečne zarade. Krkobabić dodaje da bi javna rasprava trebalo da prethodi izmenama i dopunama Zakona o PIO.