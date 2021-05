Molitva pomaže stišavanju uzburkane duše, ali zašto je još važna objašnjava Jasmina Leković, psihoterapeut

Molitva pomaže stišavanju uzburkane duše, ali je prvenstveno put rasta ljubavi prema Bogu i ljudima, kaže Jasmina Leković, psihoterapeut.

Molitva je razgovor čoveka s Bogom, kojim mu se približavamo kako bismo stvorili zajednicu s njim. To je način da mu zatražimo snagu neophodnu da podnesemo iskušenja s kojima nas suočava život. Bog neće umesto nas rešavati probleme, niti će umesto nas donositi odluke, to moramo sami. Razne neugodne situacije će nas pratiti kroz život jer su njegov sastavni deo. Pogrešno je i nerealno očekivati od Boga da obavi posao koji pripada nama. Međutim, iz poverenja u Boga i saznanja da nam s razlogom šalje sve što je dobro i sve što je teško, kroz molitvu dobijamo snagu da izdržimo i ono što ne bismo mogli bez zajednice sa Bogom, objašnjava Jasmina Leković.

Neko o nama brineKada se molimo, to činimo pred ikonom našeg svetitelja zaštitnika ili pred ikonom nekog drugog sveca. On je posrednik u našoj komunikaciji s Bogom i zauzima se za nas. – Tada postajemo svesni da nismo sami na svetu i da neko za nas mari i voli nas. Umesto beznađa i besmisla, dušu nam ispunjavaju spokoj i sigurnost. Samim tim molitva pred ikonom ima terapeutsko dejstvo – kaže naša sagovornica. Naša osećanja utiču na naše misli i obrnuto.

Ne budite gordiTako čovek, imajući saznanje da je Bogu stalo do njega, dobija mir i spremnije se hvata ukoštac s teškoćama. Isusova molitva „Gospode Isuse Hriste, sine Božji, pomiluj me grešnog" izražava našu veru u Boga i molitva je protiv gordosti koja nas smiruje. Zašto? Zato što nas gordost vodi u nemir. Gordi ljudi misle da mogu da kontrolišu život, da sve mora da teče po njihovom planu i volji. Suočeni s neuspehom, pitaju se kako je to moglo da im se desi, kako su mogli da naprave takvu grešku. Takvo razmišljanje samo ih udaljava i od sebe i od Boga. Neprihvatanjem sopstvene prirode odričemo se Boga koji nas je stvorio nesavršenima.

Na greškama učimoUmesto da iz svojih grešaka učimo i izvlačimo pouke, jer na taj način rastemo i razvijamo se, mi imamo osećaj krivice kad pogrešimo. Odričemo sebi svaku vrednost pogrešno poistovećujući sebe s greškom. – Ako uradimo nešto loše, zaključujemo da smo loša osoba, pa gubimo unutrašnji mir, postajemo depresivni i anksiozni. Molitva nas uči da su greške sastavni deo ljudskog života jer nas Bog nije stvorio savršenim bićima – kaže Jasmina Leković.Međutim, mi smo pozvani na usavršavanje. Stoga smo i dalje odgovorni pred sobom i pred Bogom za svoje postupke. Isusovom molitvom priznajemo i prihvatamo svoju nesavršenu prirodu, zadobijamo smirenje i istovremeno privlačimo Božju pomoć i snagu da ispunimo ono što je iznad ljudskih mogućnosti, to jest ono što ne možemo sami.