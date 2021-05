Danas pretežno sunčano i toplije - temperatura do 23 stepena! A EVO KAKVO VREME NAS OČEKUJE DO KRAJA NEDELJE

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, suvo i toplije, samo ujutru i delom pre podne u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 C, najviša dnevna od 20 do 23 C, saopstio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 7 C, najviša dnevna oko 23 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 11. maja:

U sredu pretežno sunčano i malo toplije, posle podne i uveče promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom noći ka četvrtku lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom se očekuje i na severu zemlje.

Od četvrtka do subote promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom i dnevnim temperaturama oko i malo iznad proseka.

Od nedelje sunčano uz porast temperature.