VREMENSKA PROGNOZA ZA MAJ: Evo koliko ćemo još uživati u lepom vremenu!

Za praznike smo uživali u toplom vremenu i pravim letnjim temperaturama, a kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.

On je rekao da je maj inače promenljiv mesec. Do nedelje, 9. maja neće biti velikih vrućina, temperature će biti do 25 stepeni.

Biće umereno toplo i primereno kalendaru. Od 10. do 14. maja biće prilično toplo za maj mesec, a onda sledi svežiji period do 20. maja, kazao je Todorović, sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.

Kakvo nas leto očekuje?

Todorović je rekao da se ne očekuju ekstremno visoke svakog dana, ali ni niske temperature, te će se kretati oko proseka.

Temperature iznad proseka, što je preko 35 stepeni, će biti svega nekoliko dana, malo više nego prošle godine. Meteorolog predpostavlja da će druga polovina leta biti toplija od prve, što znači posle polovine jula i u avgustu, a toplo će biti do septembra.