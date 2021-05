Branio selo od OVK i kada se srpska vojska povukla 1999. godine: Otkriven spomenik šumaru heroju!

Izvor: Telegraf, Foto: Printscreen YouTube/OBAVESTI ME | |

Danima je odbijao napade pripadnika OVK na selo a pretpostavlja se da je ranjen i zarobljen 20. juna. Telo Miloša Ćirkovića do danas nije pronađeno.

Na obali Drine kod Malog Zvornika danas je otkriven spomenik šumaru Milošu Ćirkoviću, koji je posle povlačenja vojske i policije sa Kosova i Metohije juna 1999. godine, danima branio selo Belo Polje kod Peći od napada pripadnika terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), piše Beta.

Spomenik u mestu Čitluk podiglo je udruženje "Naša Drina" a predsednik tog udruženja i v. d. direktora Javnog preduzeća "Srbijašume" Igor Braunović kazao je da po ugledu na Miloša Ćirkovića, svaki šumar mora da čuva "svaku stopu i svaki pedalj Srbije".

- I nemojte da slušate one koji nam nude da zemenimo ono što je naše za ono što je vazda naše bilo. Jer naša je zemlja tamo gde su kosti naših pradedova od Dragaša do Horgoša, od Stare planine do Karinskoga mora. I tako će biti dok živi jedan Miloš i dok jedan Miloš hoda ovom našom zemljom srpskom - naveo je Braunović.

Otkrivanju spomenika prisustvovao je i najmlađi brat Miloša Ćirkovića, Ilija koji je u ime porodice zahvalio što ime i hrabrost njegovog brata nikada neće biti zaboravljeni. Spomenik u duborezu je napravio Bojan Grujić, a nakon otkrivanja osveštali su ga sveštenici Srpske pravoslavne crkve.