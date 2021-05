SVE MERE NA JEDNOM MESTU! Plan države da dođemo do imunizacije 3.000.000 ljudi do kraja meseca!

Svi vaksinisani državljani Srbije dobiće dodatnih 3.000 dinara finansijske pomoći, objavio je juče predsednik Aleksandar Vučić. Neposredno pre toga, Vlada Srbije je usvojila tu odluku.

- Pored ranije predviđene pomoći od 30 plus 30 evra, svi građani koji se makar jednom dozom vakcinišu do 31. maja dobiće dodatnih 3.000 dinara od države. Rok za prijavu za ove pare biće 15. jun, a pravo na taj novac imaće svi vakcinisani gradani stariji od 16 godina - precizirao je predsednik Vučić.

Na svim detaljima ove odluke uveliko rade Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja, a građani će u narednim danima biti detaljno informisani na koji će se način prijavljivati za pomoć, saopšteno je iz Vlade. Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć neće biti bitno koju vakcinu su građani primili.

- Vlada Republike Srbije još jednom apeluje na sve građane da se vakcinišu protiv zarazne bolesti kovid-19, prvenstveno zarad zaštite sopstvenog zdravlja i zdravlja svojih najmilijih. Vakcinacija je jedini put do povratka životu kakav pamtimo pre 2020. godine i pre pandemije koronavirusa - kaže se u saopštenju Vlade.

POMOĆ DRŽAVE OD POČETKA PANDEMIJE Penzioneri 100 110 25 135 235 Nezaposleni 100 120 25 145 245 Nezaposleni na KiM 100 200 25 225 325 Svi ostali Srbi na KiM 100 100 25 125 225 * iznosi su u evrima

Premijerka Ana Brnabić i predsednik Aleksandar Vučić pre donošenja odluke o dodatnoj pomoći za sve vakcinisane imali su konsultacije sa finansijskim stručnjacima i zaključeno je da se to neće negativno odraziti na državni budžet.

- Ne možemo da donosimo negativne diskriminacione mere za one koji ne žele da prime vakcine, iako mislim da je to neodgovorno i sebično. Razmišljali smo zato kako da nagradimo ljude koji su pokazali odgovornost i doneli smo odluku da damo dodatnu finansijsku pomoć za sve koji su se vakcinisali. Računamo da do kraja maja možemo da dođemo do brojke od blizu tri miliona vakcinisanih makar jednom dozom, kako bismo stekli kolektivni imunitet što je jako važno zbog ekonomije - rekao je Vučić za TV Pink.

Predsednik Srbije govorio je i o velikoj opasnosti koja nam preti od antivaksera, kojima su, kako je rekao, društvene mreže omogućile "razorno delovanje". Vučić je, komentarišući najavu bizarnog skupa za 12. jun ove godine, na kojem će "eksperti" obučiti građane za "samouklanjanje čipa nakon vakcine" (!?!), rekao da su "oni za zatvor jer nanose štetu javnom zdravlju".

- Reč je o belosvetskim prevarantima! Pa samo kotizacija za to njihovo "uklanjanje čipova" je 15.000 dinara, a za strance 150 evra ili 180 dolara... Ali, kada se ti antivakseri razbole, mi moramo da ih nedeljama čuvamo u bolnici kao malo vode na dlanu, potrošimo najskuplje lekove da im sačuvamo živote, a onda saznate da im ni članovi familije nisu vakcinisani, jer i oni smatraju da je vakcina loša, pa onda i njih treba da lečite! Za sve njih imam samo jedno pitanje, da li imaju imalo časti i obraza da kažu bar "izvinite" - ispričao je Vučić i najavio da će ovih dana krenuti širom Srbije, od Obrenovca, Uba, Lajkovca i drugih mesta, i razgovarati sa narodom kako bi ih motivisao da se vakcinišu.

Bolovanja

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će Vlada Srbije razmatrati i odluku da zaposleni u javnim preduzećima i javnim organima - vojnici i policajci, ali i lekari i medicinsko osoblje, profesori - ukoliko nisu vakcinisani, a zaraze se koronom, nemaju plaćeno bolovanje!?!

- Država će i nevakcinisane izlečiti uvek kada je to moguće, ali oni neće imati plaćeno bolovanje od korone. To tek treba da potvrdi Vlada - rekao je Vučić.

Putovanja

Predsednik Srbije je govorio i u koje zemlje će ovog leta građani moći da putuju bez PCR testova i karantina, a uz sertifikat o vakcinisanju koji će dobiti od države.

- Srbija je već postigla bilateralne sporazume sa nekim zemljama o prelasku granice naših građana samo sa potvrdom o vakcinaciji. Takvi sporazumi postignuti su sa Mađarskom, Egiptom, Grčkom i Turskom, a pregovaramo sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Albanijom, Rusijom i Kinom. Za sve te zemlje neće biti potrebni PCR testovi za naše građane, neće morati da čekaju i da idu u karantine, samo je potrebno da budu revakcinisani - rekao je Vučić.

Infrastruktura

Predsednik je istakao da je ponosan na uspehe naše zemlje kada su u pitanju infrastrukturni projekti - na dogovor sa Evropskom unijom o pomoći u izgradnji brze pruge do Severne Makedonije, dok se sa "kineskim prijateljima" radi mnogo projekata. Podsetio je da je počela izgradnja Fruškogorskog koridora, a gradiće se i brze saobraćajnice do Požarevca, zatim do Gradišta i Golupca.

TC "Ušće": Vaučeri za šoping za vakcinisane

Tržni centar "Ušće" od danas će biti 222. punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji!

U saradnji sa Vladom Srbije i Gradom Beogradom svakog dana od 9 do 21 posetioci, ali i svi ostali građani moći da se vakcinišu na trećem spratu "Ušća".

- U četvrtak, 6. maja, za prvih 100 vakcinisanih biće obezbeđeno 100 šoping vaučera u vrednosti od 3.000 dinara za kupovinu u "Ušću". U petak, 7. maj, a prvih 50 vakcinisanih posetilaca tržnog centra dobiće šoping vaučere u vrednosti od 5.000 dinara za kupovinu u radnjama "Fashion&Friends", dok će u subotu, 8. maja, prvih 100 vakcinisanih građana dobiti poklon-pakete kompanije "BG Electronic" - saopštili su iz ovog tržnog centra.

- Moravski koridor uveliko napreduje, kao i deonice Ruma-Šabac, Kuzmin - Sremska Rača, a uskoro bi trebalo da se završe papiri za brzu saobraćajnicu Beograd-Zrenjanin. Posle deonice Čačak-Požega, uskoro bi trebalo da krenemo na deonicu auto-puta od Požege ka Arilju, Ivanjici, Sjenici, Dugoj Poljani, sve do granice sa Crnom Gorom. Nadamo se da će Crna Gora pronaći novac da uradi onih 60 kilometara autoputa od Boljara, do dela puta koji je već izgrađen. U Srbiji ima još loših puteva, ali sve to rešavamo. Potrudićemo se da nađemo način da od Svetske banke i IBRD dobijemo određena sredstva za rekonstrukciju i izgradnju puteva koji vode iz sela u selo - rekao je Vučić.

Penzionerima ukupno po 135 evra, svi ostali po 85 evra!

Svi građani Srbije koji su zaključno sa 31. majem primili jednu ili obe doze vakcine protiv koronavirusa dobiće od države pomoć od 3.000 dinara. S druge strane, oni nevakcinisani koji su zaposleni u javnom sektoru neće dobiti plaćeno bolovanje ukoliko se razbole od korone!

Sa najnovijom nagradom za vakcinaciju, kako je juče najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, penzioneri će ove godine na poklon od države dobiti ukupno 135 evra, nezaposleni 145, dok će svim punoletnim građanima na račun leći sve ukupno po 85 evra (vidi tabelu). On je napomenuo da neće biti donošene "diskriminacione mere" za one koji ne žele da prime vakcinu, ali da će se raditi na tome da se "nagrade ljude koji su pokazali odgovornost".

- Nagradu za vakcinaciju dobiće svi građani od navršenih 16 godina i stariji - naglasio je Vučić.

Vlada sprema rešenje

- Građani će u narednim danima biti informisani na koji način će se za tu pomoć prijavljivati. Rok za prijavu biće 15. jun, a pravo prijave imaće svi građani Srbije stariji od 16 godina - saopštili su juče iz Vlade Srbije.

Sa druge strane, kako bi država normalno funkcionisala u vanrednim okolnostima dok traje epidemija koronavirusa, Vlada Srbije razmatra i odluku da zaposleni u vojsci, policiji, zdravstvu, prosveti i drugim javim preduzećima i ustanovama od nacionalnog interesa, ukoliko nisu vakcinisani, a zaraze se koronom, nemaju plaćeno bolovanje.

Vakcine "fajzer" za sve od 16 godina

U Agenciji za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) potvrdili su da svi stariji od 16 godina sada mogu da se vakcinišu vakcinom protiv koronavirusa!

- Ta odluka je doneta nakon zvaničnog saopštenja Stručnog komiteta za imunizaciju. Sve osobe uzrasta 16 do 18 godina mogu da se vakcinišu protiv kovida-19 "Fajzerovom" vakcinom, po preporuci nadležnog pedijatra. Takođe se daje u dve doze sa razmakom od tri nedelje između doza - navode u ALIMS.