Kakav je danas 'Konov koeficijent'? Nakon VRTOGLAVIHH 40, brojka odavno nije bila niža, a to su DOBRE VESTI

Pre godinu dana u ovo vreme glavna vest je bila raspuštanje antiepidemioloških mera. Ono što je takođe obeležilo tadašnji period jeste čuveni "Konov koeficijent" koji je tada taman počeo da pada, a mi smo se poradovali da ćemo nastaviti sa životom tamo gde smo i stali pre 6. marta.

Sa sličnom situacijom se susrećemo i ove godine, jer je ovaj koeficijent ponovo u padu, s tim da sada stvarno ima nade da smo u prelomnom trenutku za pandemiju!

Konov koeficijent uveden je u terminologiju tokom proleća minule godine kada je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon obnjašnjavao da je broj između broja testiranih i pozitivnih važan pokazatelj ekspanzije epidemije.

Za četvrtak, 6. maj, procenat zaraženih u odnosu na tesitirane iznosio je 10,61 odsto što je najniži Konov koeficijent za prethodnih desetak dana kada se ovaj parametera kretao od 19 do 14 odsto. Prošle godine, 8. maja, ovaj koeficijent je iznosio tačno - 6,11.

Podsetimo, u tom periodu, dr Kon je napominjao da će se restriktivne mere ukidati u odnosu na ovaj koeficijent, a kao idealna brojka kojoj bi trebalo da težimo jeste oko 5 odsto. Ipak, on je tada otkrio i da će pandemija zvanično biti pobeđena tek kada dođemo da 0,5 odsto.

Kada broj novozaraženih u odnosu na broj testiranih spadne ispod 0,5 odsto to je sporadično javljanje - rekao je dr Predrag Kon u trenutku kada smo mislili da je prvi talas korone prošao.

Iako u ovom trenutku deluje da smo svetlosnim godinama udaljeni od ovog cilja, ne treba da se osećamo obeshrabreno. O tome koliko je ovakav rezultat ohrabrujuć najbolje govori i podatak da je Konov koeficijent u danu kada smo imali najviše zaraženih od početka epidemije 1. decebra iznosio čak - 35.02 odsto. Tog dana u Srbiji je zableženo 7.999 novozaraženih, a testirano je skoro 23.000 ljudi.

Padaju brojke i u Beogradu

Podatak koji takođe ohrabruje da situacija ide na bolje jeste i drastičan pad broja zaraženih u prestonici gde se brojke već danima drže debelo ispod 500. Dobra vest je i da je Beograd jedini grad u Srbiji u kome je broj zaraženih trocifren. Isto tako, u prestonici je i najveći broj vakcinisanih, skoro 50 odsto.

- Moramo se boriti za stvaranje kolektivnog imuniteta. Hajde da se svi zajedno pokažemo odgovorni i pokažemo da volimo zemlju i da iskoristimo milione vakcina koje su nam dostupne. Da se normalan život vrati do leta - rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravstva dr Mirsad Đerlek.

Nada da će se dobri rezultati zadržati svakako osnažena ponajviše zbog vakcinacije zbog koje verujemo da ćemo ostati usidreni u mirnijim korona vodama. Takođe se očekuje i porast vakcinisanih zahvaljujući podsticajnim merama države koja je otvorila novi punkt za vakcinaciju u TC "Ušće" u kome svi mogu primiti vakcinu bez prethodnog zakazivanja, a prvi u redovima su dobijali i vaučere za kupovinu u ovom šopig molu. Ono što će možda naterati najveći broj ljudi da podvrne rukav jeste i dodatna novčana pomoć države u iznosu od 3.000 dinara za sve koji se budu vakcinisali ddo 31. maja.

Vratili su se kafići

Zbog boljih rezultata i članovi Kriznog štaba doneli su odluku da ugostiteljski objekti otvore i unutrašnji deo lokala, a produženo im je i radno vreme do 22 sata.

Ostaje nam da vidimo u ovom posprazničnom periodu da li će doći do pogoršanja brojki, međutim kako vreme odmiče čini se da smo bebzbedni, a i većina stručnjaka je optimistična.

Svaka gungula i komešanje uvek može da dovede do pogoršanja situacije, ali praznici su se preklopili, Vaskrs je porodičan praznik, a za 1. maj se izlazi u prirodu, većina ljudi je putovala i izlazila iz kuće, ljudi nisu otišli na selo na bi sedeli unutra. Manja verovatnoća je da se neko zarazi jer su te aktivnosti bile napolju - smatra virusolog dr Milanko Šekler.

On dodaje da veruje u medicinski deo Kriznog štaba i da je jasno da postoji pad novozaraženih.

- Recimo u Kraljevu, dnevni broj koji je dnevno bio i 250, sada je 12,13,14, mada je to možda i zbog manje testiranih. Ovo oko 1.300-1.400 sa solidnim brojem testiranih, manje prijava u kovid albulamtama, to me sve raduije, ide u dobrom pravcu, 1.300-1.400 novazaraženih je i dalje za držanje pod kontrolom - smatra Šekler.

Epidemiolog dr Branislav Tiodorović takođe je rekao nakon sednice Kriznog štaba održane na Đurđevdan da ukoliko i bude porsta broja zaraženih, to neće biti kao posle sretnjskih praznika.