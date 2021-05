VOZAČI, OPREZ! Na putevima se očekuje pojačan INTENZITET SAOBRAĆAJA: Evo na kojim deonicama se očekuje zastoj i zatvaranje kolovoznih traka

Na putevima u Srbiji danas se očekuje pojačan saobraćaj, pre svega na prilazima većim gradovima i najprometnijim putnim pravcima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Vozače očekuju povoljni uslovi u saobraćaju, uz dobru vidljivost, ali AMSS upozorava na pojačan jugoistočni vetar i jače bočne udare u košavskom području i na jugu Banata.

Zbog pojačanog vetra preporučuje se sporija vožnja, naročito na mostovima i nadvožnjacima gde su udari najjači, a smanjena brzina neophodna je i u zonama radova koji su u toku na brojnim deonicama.

Na autoput Niš - Pirot za danas su najavljeni radovi u tunelu Sarlah i Sopot, a od 11 do 18 časova biće zatvorene leve cevi tunela i saobraćaj će se odvijati u desnoj cevi dvosmerno, navedeno je u saopštenju.

Od danas do petka, od 10 do 16 časova zbog radova na temelju stupova P i T portala i putokaza na bankinama duž autoputa kroz Beograd od petlje Aerodrom do Dušanovca naizmenično će biti zatvorene preticajna ili zaustavna traka.

Na obilaznici oko Beograda, od danas do petka od 10 do 16 časova zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza na kružnom toku Resnik, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Prema informacijama AMSS-a teretna vozila čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu 180 minuta, na Kelebiji 300 minuta, na Batrovcima 120 minuta, a na Šidu oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.