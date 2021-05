PRIPREMITE KIŠOBRANE - Danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, pre podne na jugozapadu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata još ujutro i pre podne povremeno i jak jugoistočni, sredinom dana i posle podne u skretanju na jugozapadni i zapadni pravac i u planinskim predelima u pojačanju.

Najniža temperatura od 9 do 16 C, a najviša od 21 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeorolosksi zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne u skretanju na jugozapadni i zapadni pravac.

Najniža temperatura od 13 do 16 C, a najviša oko 24 C.

U narednih sedam dana, do 19. maja, promenljivo oblačno, nestabilno i još malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.