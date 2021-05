Predstavljena idejna rešenja za izgradnju NOVOG MOSTA PREKO DUNAVA! Vučević: Početak izgradnje možda već do kraja godine

U Gradskoj kući u Novom Sadu gradonačelnik Miloš Vučević i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, sastali su se danas sa kineskim partnerima iz Kompanije CRBC, koji su predstavili dva idejna rešenja za četvrti most u Novom Sadu.

Kako je rekao gradonačelnik Vučević, sada smo nekoliko koraka bliži izgradnji mosta sa obilaznicom, što je višedecenijska želja mnogih generacija u Novom Sadu.

- Posle ovog sastanka bliži smo još nekoliko koraka izgradnji četvrtog mosta u Novom Sadu. Sa kineskim partnerima razgovarali smo o nekoliko mogućih tehničkih i vizuelnih rešenja novog mosta kojem će ime izabrati Novosađani. Užurbano preduzimamo sve radnje kako bismo što pre došli do početka izgradnje, možda već i do kraja godine. Čeka nas ozbilјan posao oko eksproprijacije i sa bačke i sa sremske strane, a uvereni smo da ćemo dobiti ono što smo i naglasili kineskim partnerima, da to bude most koji će se naći na razglednicama Novog Sada. Zahvalan sam Vladi Republike Srbije na svoj podršci, a za desetak dana održaćemo još jedan sastanak u ovakvom sastavu – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Ja sam veoma zahvalan kineskim saradnicima, kao i na podršci Vlade Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je Vučević.

Ministar Momirović se takođe zahvalio kineskim partnerima i rekao da Vlada Srbije očekuje suvremen most.

Most koji gradimo biće najlepši most u Novom Sadu. Ovo je samo jedan od sastanaka koji smo održali u vezi sa mostom. Podsetiću da mnogo toga gradimo u Novom Sadu, kao što je i most koji će biti deo Fruškogorskog koridora, skoro smo podelili i 500 ključeva od stanova za bezbednjake. Mislim da neko ko sada dođe u Novi Sad posle 10 godina ima šta da vidi, a tek će se za nekoliko godina videti, rekao je Momirović.

Izgradnja obilaznice oko Novog Sada, sa mostom preko Dunava, značajno je jer će rasteretiti saobraćaj u gradu, ali je bitna i za ceo region, jer se ona nadovrzuje na Fruškogorski koridor čija izgradnja uskoro počinje.