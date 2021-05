'NESUMNJIVO NAM JE USPEH NA DOHVAT RUKE!' Kisić Tepavčević: U BEOGRADU SE PRIBLIŽAVAMO 50 ODSTO VAKCINISANIH!

U Srbiji je mnogo povoljnija epidemiološka situaciju i beleži se pad učestalosti oboljevanja, tako da su praktično od danas mogući stručni skupovi u zatvorenim prostorijama do 100 učesnika, uz poštovanje svih epidemioloških mera - razmak između učesnika od najmanje dva metra i našenje maski, uz često provetravanje prostorija.

To je sinoć za Javni servis rekla ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević.

Ona je navela da će za frizere biti manje rigorozne mere nego za neke druge zatvorene prostorije, a koje u frizerskim salonima sada podrazumevajuju minimum četiri kvadratna metra po osobi koja je prisutna u prostoru, umesto dosadašnjih devet kvadratnih metara.

Na pitanje koliko smo blizu organizovanju svadbi, koncerata, festivala i matura, s obzirom na najave Kriznog štaba takve mogućnosti od 21. juna uz ispunjenje određenih uslova, Kisić Tepavčević kaže da to zavisi isključivo od nas i navodi da ukoliko se nastavi ovakav trend vakcinacije u našoj zemlji, to će se sigurno odraziti na dalji pad učestalosti oboljevanja.

- Povećanje obuhvata vakcinacijom, posledično smanjenje učestalosti obolevanja će nas sigurno dovesti do toga da već u toku narednog meseca možemo ponovo da uživamo i u takvoj vrsti okupljanja - rekla je Kisić Tepavčević.

Na pitanje koliko smo blizu kolektivnom imunitetu, ministarka je navela da što je veći stepen kolektivnog imuniteta, to je nepovoljnija sredina za virus i manja je verovatnoća da pronađe osobu koja je osetljiva.

Procenjuje se, kaže, na osnovu dosadašnjih istraživanja, da je taj stepen kolektivnog imuniteta između 65 i 70 odsto.

- Što je viši stepen kolektivnog imuniteta to je nepovoljnija sredina za virus i praktično kada bismo se vakcinisali svi mi koji možemo da primimo vakcinu, to bi bilo toliko nepovoljno za virus da ne bi imao gde da opstane i on bi nestao - rekla je Kisić Tepavčević.

Navela je da je na nama da iskoristimo priliku što su nam vakcine dostupne i na dohvat ruke i da se vakcinišemo jer, kaže, svako od nas predstavlja neophodnu kariku u borbi protiv virusa.

Kisić Tepavčević je rekla da je procenat vakcinacije različit u različitim delovima Srbije, da se u Beogradu približavamo na oko 50 odsto vakcinisanih, a da je među najstarijom populacijom u glavnom gradu i oko 80 odsto.

- Nesumnjivo nam je uspeh na dohvat ruke - poručila je Kisić Tepavčević.