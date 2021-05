OČEKUJE SE DA BROJ DATIH VAKCINA DANAS PREĐE 4 MILIONA! Jovanović: U poslednjih 5 dana dato više od 20.000 prvih doza

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije Mihailo Jovanović istakao je da Srbija ima dovoljan broj vakcina, a da je u ovom trenutku dato 3.990.000 doza vakcina.

- Što nam govori da ćemo danas doći do broja od četiri miliona datih vakcina. Od toga je 2.260.000 prvih doza - naveo je Jovanović.

Dodao je da ohrabruje to što je u poslednjih pet dana dato više od 20.000 prvih doza i da to znači da se vakcinacija nastavlja dobrom dinamikom i da je cilj da prvo dođe do 2,5 miliona vakcinisanih.

Jovanović je naveo da građani i dalje imaju mogućnost da biraju vakcine četiri različita proizvođača putem portala za prijavu i kontakt centra ili na samom punktu za vakcinaciju, kojih širom Srbije ima 226.

Za dobijanje zelenog sertifikata potreban otvoren nalog na e-Upravi

Govoreći o zelenom sertifikatu, Jovanović je naveo da je više od 35.000 građana preuzelo svoj sertifikat i da je za preuzimanje potrebno samo da građani imaju otvoren nalog na portalu e-Uprave.

- Osluškivali smo šta radi Evropska unija, šta radi SZO i šta radi Kina i napravili smo univerzalni digitalni zeleni sertifikat - objasnio je Mihailo Jovanović.

Naglasio je da će od danas početi pozivanje za imunizaciju drugom dozom "Astra-Zenekine" vakcine i da građani ne moraju da brinu o tome da li će biti pozvani.