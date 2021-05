KLJUČ USPEHA JE U RUKAMA MLADIH! Dr Kon: Srbija je na pola puta do POBEDE NAD VIRUSOM! Mature, koncerti i noćni život sada zavise samo od NJIH

Proces imunizacije u našoj zemlji odvija se dobro i to je doprinelo smirivanju virusa korona. Polako se stiču uslovi za postepeno popuštanje mera, ipak za vraćanje navikama i životu pre pandemije - tek smo na pola puta.

Kako objašnjava epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 dr Predrag Kon, da bi se ovaj proces ubrzao i masovna okupljanja, proslave i slavlja ponovo zaživela, sada je neophodno da se odazovu mladi i vakcinisanjem doprinesu stvaranju kolektivnog imuniteta.

- Nemamo razloga da držimo mere bez potrebe, pogotovo kada vidimo da se virus spušta, ali sada kada mogu da se vakcinišu i mlađi uzrasta od 16 godina, njihovom imunizacijom ovo spuštanje bi išlo još brže - priča za dr Kon.

Prema njegovim rečima, u slučaju da se i mladi uključe u proces imunizacije, popuštanje mera i dozvole okupljanja išle bi znatno brže. I njima ovaj proces ide na ruku, jer se bliži kraj školske godine, a za maturante je i dalje neizvesno da li će završetak proslaviti po tradicionalnom običaju na prijemu u svečanom odelu, uz muziku i društvo. Činjenica je da bi organizovanje proslava i prekid zabrane okupljanja bila olakšica za veliki broj ljudi i naznaka povratka u ono što smo nekad zvali normalan život.

MATURA BEZBEDNIJA ZA VAKCINISANE

O ovoj temi se priča, nagađa ali nadležni i dalje ne menjaju pravila. Međutim, prema rečima dr Kona, ova odluka bi mogla da se promeni brzo ali je neophodno da se među mlađom populacijom postigne imunizacija.

- Realno gledano za one koji su zaštićeni, odnosno vakcinisani, provereni i potpuno bezbedni, ne bi trebalo da bude problema da se omogući proslava osim uz nošenje adekvatne zaštitne opreme. Ako budemo sve zajedno radili, možemo i ovo bez problema da postignemo. Ako mladi misle da maturu provedu bezbedno i sigurno, treba da se na vreme vakcinišu - ističe epidemiolog Predrag Kon.

Na pitanje da li je ovo realno očekivati do juna, jula dr Kon konstatuje da je ova odluka upravo na njima samima.

- Kako će sve izgledati i kada ćemo ovo odobriti, zavisi pre svega od svesti mladih i odziva na vakcinaciju. Mi time što se oni vakcinišu onemogućavamo da virus ostane na našim prostorima - pojašanjava.

Epidemiolog ističe da će Krizni štab nastaviti da prati epidemiološku situaciju i u skladu sa realnim rezultatima donositi odluke.

SAD TREBA ISTERATI VIRUS

- Sva slavlja mogu da se planiraju ali će biti usklađena sa trenutnim merama, pa procenu će doneti kompletan krizni štab jer kako vreme prolazi sve se odmerava i najkorisnije se usvaja. Ja nisam zadovoljan niti je bilo ko zadovoljan što mora nekog da zaključava i sprečava ga da radi ali sada kada virus popušta, sada treba da budemo najpametniji, i tu ne smemo da napravimo grešku - upozorava dr Kon.

On poziva sve da zajedničkim snagama izbacimo virus izbacimo iz naše zemlje.

- Sada je virus u nokdaunu i sada treba da ga izbacimo iz Srbije a to možemo samo sa masovnom vakcinacijom mladih u Srbiji - poručuje.

Kako navodi, poziv da se izborimo sa virusom prihvatili su medicinski radnici i njih 6.594 je dalo svoj život tokom pandemije, a to su, kako kaže, samo registrovani slučajevi i moguće da ih je u stvarnosti mnogo više, pa je vreme da i svi mi prihvatimo ovu odgovornost i učestvujemo u misiji pobeđivanja virusa.

NAJRADOSNIJA VEST

On napominje da je u svetu situacija takva da je maksimum prošao i to je kako kaže najradosnija vest jer mi u velikoj meri zavisimo od globalne situacije ali odlučno tvrdi da je upravo sada trenutak da se mladi odazovu pozivu kolektivne imunizacije.

Treća doza se uveliko najavljuje što je obradovalo one kod kojih je izostao imunski odgovor odnosno i nakon dve doze nije se javio dovoljan broj antitela.

- Treća doza će biti kada za to bude vreme. Radiće se ono što je neophodno a istraživanjem će se utvrditi kada je trenutak kada treba da se primi treća doza odnosno revakcinacija - kaže Kon.

On je u nastavku objasnio da ovo što mi zovemo trećom dozom je u stvari revakcinacija, koja prirodno sledi nakon primanja dve doze. Kako kaže, za sada nije utvrđeno ko će biti potencijalni kandidati kojima bi bilo poželjno da prime treću dozu ali će kaže to svakako pre donesene odluke biti precizirano.

- Za one koji su primili dve doze, bitno je da znaju da imaju veliki broj zaštite čak i kada nemaju veliki broj antitela u organizmu i to su pokazale studije efektivnosti. Ali nije još trenutak za treću dozu, vreme je za prvu i drugu dozu. Mi još imamo veliki broj onih koji nisu primili imunizaciju i pravi je trenutak da to sada učine - zaključuje dr Predrag Kon.