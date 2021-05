KOMEMORACIJA ALEKSANDRU VASIĆU Gmitrić: Vasa nije bio samo moj kolega, bio je moj prijatelj. Imao sam osećaj da će me do jutra u svom stilu, bio je duhovit, nazvati i reći: "Plačeš, plačeš... Žao ti je, prešao sam te"...

U podne je u Press centru UNS- a počela komemoracija pomoćniku glavnog i odgovornog urednika informativne redakcije Televizije Pink Aleksandru Vasiću.

Aleksandar Vasić je rođen u Prištini 1963. godine. Apsolvirao je na grupi za Jugoslovensku književnost i opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je kao novinar i urednik u brojnim časopisima i elektronskim medijima. Bio je urednik i voditelj političke emisije "Pravac" na TV Pink i predsednik Saveta RRA.

Sahrana će biti sutra na Bežanijskom groblju.

Voditelj i novinar Predrag Sarapa je rekao da su on i Vasa danas planirali da prolsave njegov rođendan, ali se to nije ostvarilo.

- Svaka njegova šala je bila podsticajna za razmišljanje - kazao je Sarapa.

Dragi Vaso, ostaješ u našim srcima, nećemo te zaboraviti, dodao je on.

Glavni i odgovorni urednik informativne redakcije Televizije Pink Goran Gmitrić je rekao da se u redakciji svakodnevno prepičavaju Vasine šale, ali i njegov optimizam.

- Vasa nije bio samo moj kolega, bio je moj prijatelj. Imao sam osećaj da će me do jutra u svom stilu, bio je duhovit, nazvati i reći: "Plačeš, plačeš... Žao ti je, prešao sam te". To se nije desilo... i danas sedim u kancelari i čini mi se da će da dođe i kaže: "Šefe, hoćemo li da pijemo kafu? - rekao Gmitrić.

On je, kroz suze, dodao da je Vasa jedan od retkih ljudi koji vam priraste za srce, kada ga upoznate shvatite koliko ima ljudske topline u njemu i dobrote.

- Vasa je najponosniji bio kada su ga birali da uđe u RRA. Govorio je: Za mene je glasalo 252 ljudi, dvotrećinska većina...- kaže Tanja Vandoro.

Kolege su kroz suze pričale o Vasi.