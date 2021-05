IZ KINE STIGLO 440.000 DOZA SINOFARM VAKCINE: Pošiljku dočekali ministri Zlatibor Lončar i Nebojša Stefanović (FOTO+VIDEO)

Danas oko 7 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Kine stigla je pošiljka od 440.000 doza Sinofarm vakcina.

Vakcine su dočekali ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar odbrane Nebojša Stefanović i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.

- Iskreno smo zahvalni na 200.000 doza koje dobijamo kao poklon od Narodne Republike Kine. Ove vakcine biće korišćene prvenstveno za vakcinisanje pripadnika Vojske Srbije. Ovo je veoma značajna stvar jer samo imunizacija može da zaustavi epidemiju - rekao je Stefanović.

- Iskoristite ovu priliku i vakcinišite se. U slučaju da se razbolite, imaćete lakše simptome i sprečićete da vi budete prenosilac - dodao je Stefanović.

- Meni je veliko zadovoljstvo što smo dočekali novi kontingent vakcina iz Kine u kojima je i donacija vakcina. To je još jedan dokaz čeličnog prijateljstva naša dva naroda i naše dve vojske koje igraju veliku ulogu u borbi protiv pandemije. Masovna vakcinacija je od velikog značaja za kontrolu epidemije - rekla je Čen Bo.

Dodala je da se nada da će novi kontingent vakcina dati doprinos masovnoj imunizaciji u Srbiji.

- Hvala kineskom narodu i kineskom predsedniku. Sa ovim danas što smo dobili, i sa ispurukom koja će biti do vikenda, izlazimo na 3.500.000 doza Sinofarm vakcine. Zbog toga vidimo svetlo na kraju tunela. Naravno da ovo ne znači opuštanje. Zato apelujem na sve da iskoriste ovu priliku da se vakcinišu, a posebno apelujem na ljude koji vode lokalne samouprave da se više uključe, da promovišu vakcinaciju jer ćemo se samo tako vratiti normalnom životu. Apelujem i na mlade. Kina je u jednom trenutku dala prednost vakcinaciji mladima i to je dalo rezultate - rekao je Lončar.

Vakcina ima dovoljno i sistem funkcioniše, kaže ministar.

- Ide leto, treba da se vakcinišemo da bismo mogli normalno da funkcionišemo, da se družimo - dodao je.

Na pitanje postoji li otpor u Vojsci Srbije zbog obavezne vakcinacije, Nebojša Stefanović je odgovorio:

- Vojska je jedan od stubova bezbednosti Republike Srbije. Ne možete imati vojsku koja adekvatno obavlja zadatke ako oni nisu zaštićeni. Kako da kažemo njima da će biti da će biti stub zaštite ako su oni u bolnici. Svi vojni lekari su se vakcinisali, a to vam pokazuje poverenje svih naših lekara. LJudi koji se bave zdravstvom kažu dajte da se vakcinišemo. Ja razumem da svako ima pravo na dilemu, ali hajte da pitamo one koji mogu da nam otklone te dileme, ljude koji su učili škole. Veoma nam je važno da se ljudi vakcinišu i ja to podržavam u sklopu Ministarstva odbrane. Iskoristite tu priliku da zaštitimo živote.

- Ne postoji nijedan dokaz da ijedna vakcina koju koristimo izaziva neku posledicu - rekao je Lončar.