Danas hladnije sa kišom, mestimično pljuskovi i grmljavina - A U NAREDNIH SEDAM DANA NOVO IZNEZAĐENJE!

U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije, ujutro u severnim i zapadnim, a po podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Uveče se na severu zemlje očekuje postepeni prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar umeren i jak, severozapadni, u severnim, zapadnim i planinskim predelima povremeno i olujni, uveče u slabljenju.

Jutarnja temperatura od 8 do 11 stepeni C, najviša dnevna od 12 do 18 C.

U Beogradu će biti oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Jutarnja temperatura oko 10 C, najviša dnevna oko 14 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano, samo u petak ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku može biti slaba kiša. Vetar u planinskim predelima jos u petak povremeno jak, severozapadni, uvece u slabljanju.

Temperatura će biti u porastu, od subote u većini mesta temperatura iznad proseka.

Krajem perioda doći će do prolaznog naoblačenja sa kišom i pljuskovima i do osveženja.