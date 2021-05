VRAĆA NAM SE PROLEĆE! Danas sunčano i toplije - temperatura do 23 stepena

U Srbiji će danas u većem delu dana biti pretežno sunčano i toplije.

Na istoku i jugoistoku ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde još sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura od 7 do 11,najviša do 18 na jugoistoku do 23 stepena na severozapadu, saopštio je RHMZ.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura 9, najviša 22 stepena.



Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 28. maja, u većini dana pretežno sunčano i toplo.

U nedelju posle podne i uveče na severu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i grmljavine.

Najtopliji dan utorak sa najvišom temperaturom od 28 do 32 stepena. U sredu osveženje sa pljuskovima i grmljavinom.