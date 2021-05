VREMENSKI OBRT! Danas do 28 stepeni, a naredne nedelje temperature NASTAVLJAJU DA RASTU - Evo kada će biti najtoplije

Od srede stiže naoblačenje sa kišom.

U Srbiji će ujutru po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na severu posle podne i uveče umereno oblačno i suvo.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 13, najviša do 22 do 28 stepeni, saopštio je RHMZ.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša 26 stepeni. Uveče umereno oblaćno i suvo.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. maja, do utorka pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju posle podne i uveče na severu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i grmljavine. Najtopliji dan utorak sa najvišom temperaturom u većini mesta od 27 do 32 stepena.

U utorak uveče na severozapadu jace naoblačenje i osvezenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od srede promenljivo i svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.