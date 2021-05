ZA VIKEND 30 STEPENI, A ONDA... Čeka nas novi vremenski preokret! Poznato i kakvo će nam leto biti!

Nakon lepog i vedrog vikenda, uz visoke temperature i do 30 stepeni, opet sledi pogoršanje vremena, upozorio je meteorolog Nedeljko Todorović.

Kako je objasnio leto će biti "prošarano" pljuskovima.

- Ide poboljšanje vremena, biće i danas sveže gledajući dnevnu temperaturu, a prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo maja je dva ili tri stepena viša nego trenutno. Za vikend će biti lepo, ali u utorak se sve menja, ne čeka nas baš dug period lepog vremena. Tokom vikenda biće do 27 stepeni, pa će utorak biti oko 30 stepeni, možda na severu Vojvodine bude koji stepen ispod... U Beogradu će biti 29-30 Celzijusa, a od srede se opet vraćamo na ovakve temperature - rekao je Todorović.

Za mesec maj nije neobično da vreme bude nestabilno.

- Oko 20 do 25 stepeni će biti, uz kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U ovo doba godine, sa Atlantika nam dolaze cikloni koji se kreću prema kontinentu i onda dolaze do nas. U Srbiji je isto padao sneg u četvrtak, bilo je dovoljno hladno, na Kopaoniku je bilo snega, ali to je uobičajeno u maju za visoke planine - kazao je on.

Kako je objasnio tokom poslednjih pet, šest dana meseca maja će opet biti relativno sveže.

- Lokalni pljuskovi i grmljavina su za očekivati, biće toga i u julu i to sa velikom količinom padavina. To je karakteristika naše klime, to ne možemo da izbegnemo - rekao je on.

Najgori mesec leta - jul

Po količini padavina, jul i maj će biti najkišovitiji.

- Jun je uz njih, ali pljuskovi su tokom ta tri meseca najčešći. Negde ima viška, negde manjka padavina i gledajući dosadašnji deo maja, u Beogradu je višak padavina dok je u ostatku Srbije zapravo manjak. Dva dobra pljuska u ponedeljak, jedan u četvrtak, i u Beogradu smo premašili prosek padavina za maj - rekao je on.