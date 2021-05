Vučević: Klupko kriminalno - tajkunsko - političkih veza se odmotava, pa su Đilas i njegovi megafoni pojačani do daske

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević objavio je na svom Instagram profilu da Dragan Đilas, umesto da objasni odakle mu toliko novac, "svakim danom potvrđuje koliko je bahat".

- Kako se samo Dragan Đilas raspričao po svojim portalima i medijima, posle otkrivanja njegovih tajnih računa na Mauricijusu i još kojekuda. I gle slučajnosti, čim se desi hapšenje nekih kriminalaca, on je sve glasniji i ne žali da odvadi sa svojih milionskih računa kako bi plaćao svoju tešku medijsku artiljeriju da šire laži, i da pokušaju da skrenu pažnju sa njegove odgovornosti, kao osvedočenog lopova i prevaranta, za državnu plačku veka. I umesto da odgovori na suštinsko pitanje - odakle mu toliki naš novac i jesu li plaćani porezi, on svakim danom potvrđuje koliko je bahat, kao i to da ga jedino zanima borba za vlast zbog državnog novca. Bi on sve to ponovo, ali nema kako. A i priteran je uz zid jer je pitanje dana kada će neko od kriminalaca, narko dilera i ubica da propeva njegovo ime. To objašnjava zašto su sada ozbiljno nervozni i zašto se odjednom nadigao sav talog bivšeg režima. Klupko kriminalno - tajkunsko - političkih veza se ubrzano odmotava, pa su Đilas i njegovi megafoni pojačani do daske. Pokušavaju da se brane lažima i klevetama porodice predsednika Aleksandra Vučića, uporno crtajući metu na čelo njegovog sina Danila. Kompleks zbog rezultata predsednika Vučića i uspešnosti naše Srbije na svim poljima je nešto sa čim nikada nije mogao da se nosi ni Đilas, ni njegova ekipa moralnih nakaza i ljudskih karikatura. I kada ih Vučić pobeđuje u svemu, i dok trči trku za budućnost Srbije, oni iz gliba režima žutih lopova neprestano lažu i kleveću. Šta ćete, pobednik ima snove - gubitnik kombinacije. Znaju građani Srbije ko je ko!