Iskustvo našeg čoveka u AMERICI šokiralo je Tviteraše: Supruga mu se porodila u bolnici u Čikagu, a smrznućete se od JEDNOG POGLEDA NA RAČUN!

Nedavno je iskustvo jednog čoveka sa naših prostora koji živi i radi u Americi ustalasalo Tviter zajednicu u Srbiji. On je podelio fotografiju troškova porođaja svoje supruge u jednoj američkoj bolnici u Čikagu, a račun je bio bukvalno za nevericu!

Naime, ukupni troškovi porođaja su prešli 62 hiljade dolara, a najpaprenija cifra bila je ona koju je potrebnio izdvojiti za uslugu carskog reza - čak 42 hiljade dolara!

Ovaj čovek naveo je i da troškove pokriva osiguranje u iznosu od oko 90 odsto, ali ukoliko ga nemate stvari se prilično komplikuju.

Is it expensive to have a baby in America?



I don’t know. Let me look at the bill.



The bill: pic.twitter.com/C6HfONZBDA