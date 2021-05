PROVERITE SLAMARICE - ISTIČE ROK ZA ZAMENU OVIH NOVČANICA: Banke odbijaju transakcije, a evo ko ih prima sigurno

Iz Narodne banke Srbije preporučuju građanima da zamenu novčanica realizuju odmah, ne čekajući krajnji rok.

Iako nam se upozorenja iz bankarskih krugova o isteku roka novčanica švajcarskih franaka iz osme serije, i nisu učinila toliko važnim za Srbiju, sada vidimo da nismo bili u pravu. Za samo mesec dana Narodna banka Srbije zamenila je više od 100 miliona pomenutih novčanica naših građana. Rok za zamenu samo što nije istekao i zato bi bilo dobro da i danas, ukoliko ste nekad imali "posla" sa "švajcarcima", dobro pogledate po fiokama, džepovima, torbama...

NBS će primati "švajcarce" na zamenu do kraja meseca, tačnije do 31. marta, a banke će i ranije klijentima obustaviti ove transfere, ukoliko to već i nisu učinile.

Iz Narodne banke Srbije preporučuju građanima da zamenu novčanica osme serije švajcarskog franka, ukoliko nisu do sada, realizuju odmah, ne čekajući krajnji rok, zbog toga što je bankama potrebno izvesno vreme da novac prikupljen od građana predaju NBS, usled čega one mogu prestati sa zamenom novca građanima i pre 31. maja 2021. godine.

Nakon ovog datuma građani će moći da istekle švajcarske franke menjaju u bankama i menjačnicama koje i dalje budu želele da obavljaju ove poslove, kao i na šalterima ili slanjem novčanica putem pošte Nacionalnoj banci Švajcarske u Bernu i Cirihu.

Novčanica od 500 evra

Poslednjih meseci dosta se spekulisalo o tome da novčanica od 500 evra koju sada koristimo, više neće biti u opticaju i da je treba zameniti.

Sve je počelo sa informacijom da je Evropska centralna banka prestala da štampa ovaj apoen u seriji B jer je primećeno da je novčanica od 500 evra iz serije A često korišćena u nezakonitim transakcijama.

Tada se oglasila i Narodna banka Srbije koja je saopštila da se novčanica apoena 500 evra ne povlači iz opticaja i da građani nemaju nikakvih razloga za brigu u pogledu njenog posedovanja i korišćenja.

"Ova novčanica se može koristiti za sve legalne transakcije, uključujući menjačke poslove, polaganje na štednju u bankama, i korišćenje za dozvoljena plaćanja u zemlji i u inostranstvu", navela je NBS u saopštenju.

Nova novčanica od 20 evra

Ove godine dobili smo nove novčanice od 20 evra. One su "čvršće" i dugovečnije, vizuelno iste kao i prethodne, ali razlika je primetna na dodir.

Nakon štampanja novčanice se premazuju zaštitnim premazom koji treba da omogući duži životni vek tih novčanica. Isti premaz već se koristi kod novčanica apoena 5 i 10 evra druge serije.

Ova zaštita primenjuje se kod apoena evra manje vrednosti jer te novčanice imaju veći obrt, odnosno češće menjaju vlasnika u odnosu na apoene veće vrednosti, zbog čega se brže habaju i oštećuju, pa imaju kraći životni vek.