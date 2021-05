IMUNITET MOŽE TRAJATI I CEO ŽIVOT! Ovoj grupi sigurno NEĆE TREBATI treća doza vakcine protiv korone!

Većini pacijenata koji su preležali kovid 19, a onda se i vakcinisali, najverovatnije neće biti potrebna treća doza vakcine, pokazuju najnovije studije u svetu, a prenosi američki Njujork Tajms. Posebno ohrabrujuće je to što stručnjaci smatraju da je takav imunitet dugovečan i da može trajati čak i ceo život!

Dve odvojene studije, kako piše Njujork tajms, proučavale su pacijente koji su bili izloženi koronavirusu pre otprilike godinu dana. U studiji koja je u ponedeljak objavljena u časopisu "Nature" došlo se do zaključka da ćelije koje zadržavaju sećanje na virus opstaju u koštanoj srži i mogu izbaciti antitela kad god je to potrebno.

Druga studija, objavljena na "BioRxiv", sajtu za biološka istraživanja, otkrila je da ove memorijske ćelije nastavljaju da sazrevaju i jačaju najmanje još 12 meseci nakon infekcije.

Rezultati su u skladu sa sve većom literaturom koja sugeriše da je imunitet, izazvan infekcijom i vakcinacijom protiv SARS-CoV-2, izgleda dugovečan - rekao je Skot Henslei, imunolog sa Univerziteta u Pensilvaniji. Memorijske B ćelije proizvedene kao odgovor na infekciju SARS-CoV-2 i pojačane vakcinacijom toliko su snažne da štite čak i od drugih sojeva virusa, te nema potrebe za pojačavanjem imunološkog odgovora, kaže Michel Nusenzveig, imunolog sa Univerziteta Rokfeler u Njujorku.

- Ljudi koji su bili zaraženi, nakon čega su se vakcinisali, zaista imaju sjajan odgovor, sjajan skup antitela, jer nastavljaju da razvijaju svoja antitela. Očekujem da će taj odgovor trajati dugo - kaže on, dodajući, međutim, da će onima koji nisu preležali kovid, a koji su imunizovani, na kraju možda ipak trebati dodatna doza.

Onima koji su preležali kovid možda je dovoljna čak i jedna doza vakcine da razviju dovoljnu zaštitu, kaže dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Kraljevo.

- One koji su preboleli kovid možemo da tretiramo kao da su već vakcinisani, i to živom vakcinom, koja daje najbolju zaštitu. Kada se na takvu vakcinu, odnosno na prebolevanje, jer je to maltene isto, doda bilo koja vakcina, pa čak i inaktivisana kao što je "Sinofarm", dolazi do mnogo bolje zaštite. Ta zaštita je jača, bolja i traje duže - kaže dr Šekler i dodaje da ne bi bilo iznenađenje da takav imunitet traje ceo život.

Ne bi bilo iznenađenje, pogotovo što su novija istraživanja SARS 1, koji je veoma sličan SARS 2, pokazala da se memorijske ćelije kod ljudi koji su ga preboleli nalaze i nakon 18 godina. To znači da bi, kada bi se ponovo pojavio SARS 1, oni i sada imali odličan stepen zaštite - zaključuje dr Šekler.