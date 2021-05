ZEMLJOTRES U SRBIJI: Treslo se na zapadu naše države!

Podrhtavanje tla dogodilo se oko 23 časa, a epicentar potresa bio je 24 kilometra južno od Bajine Bašte, a dubina zemljotresa bila je 10 kilometara, potvrđeno je na sajtu EMSC.

Prema rečima građana Bajine Bašte, potres se nije osetio ni na gradskom ni na seoskom području.

Felt #earthquake (#земљотрес) M2.5 strikes 24 km S of Bajina Bašta (#Serbia) 32 min ago. Please report to: https://t.co/LTrMV6cjY5 pic.twitter.com/cfshT5MhXX