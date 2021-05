EPIDEMILOG KON SKINUO MASKU: Završili smo sa epidemijom ukoliko uradimo OVO

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je situacija među vakcinisanima sigurna i da će oni u nekoj perspektivi moći i slobodnije da se ponašaju.

- LJudi koji su zaštićeni odnosno vakcinisani mogu da se okupljaju i očekuje se da će u nekoj perspektivi moći jednostavnije da žive i da slave, da sve ono što je sastavni deo našeg života bez neke brige sprovode - rekao je Kon.

Objasnio je da je masku jutros skinuo prvi put od početka epidemije jer se u studiju nalazio među vakcinisanim osobama.

Govoreći o epidemiološkoj situaciji navodi da se u Srbiji definitivno diže kolektivni imunitet, i kako kaže, tu nema spora.

- Sada smo u stabilnijoj situaciji, činjenica je da je virus još sa nama i da se pomerio ka mlađem uzrastu, dok se u ukupnoj populaciji broj smanjuje. Situacija ne može da se poredi sa prošlogodišnjom, ali i dalje treba biti oprezan jer je virus i dalje prisutan među nama. Taj dodatni oprez koji se može meriti još nedeljama da nam se ne bi desilo iznenađenje, ne kakva smo imali, ali nikakva iznenađenja nisu potrebna - objasnio je Kon.

On je dodao da se "nalazimo u uslovnom delimičnom popuštanju. Moramo da imamo neke kriterijume, potpuno popuštanje je nešto što nosi rizik i treba da ga dovedemo dotle da je mali toliko da postane besmislen. Ispod 35 novozaraženih prosečno na dnevnom nivou je besmisleno".

- Molim mlađe, to je poziv za njih. Ako dođemo između 60 i 70 odsto vakcinisanih mi smo završili sa epidemijom. Kao epidemiolog imam hrabrosti da to otvoreno kažem. Da bacim diplomu i sve ono što sam učio do tada ako ne bude tako - zaključio je dr Kon.