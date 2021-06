POČELA PRIJAVA ZA 3.000 DINARA! Detaljan postupak: Evo kako do novca u samo DVA KLIKA! Pare na računima građana u drugoj polovini juna

Ministar finansija, Siniša Mali, rekao je da je prijava za 3.000 dinara jednostavna, kao što je to bio slučaj kada su se građani prijavljivali za 30+30 evra.

U ponoć 1. juna, na sajtu pmi.trezor.gov.rs, krenula je prijava za 3.000 dinara za građane Srbije koji su se vakcinisali makar jednom dozom vakcine do juče, 31. maja, ili prema najnovijim informacijama - za one koji su se do juče prijavili, a prvu dozu treba da prime u narednih 7 dana.

Prema Uredbi o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid-19, za pomoć se mogu prijaviti svi državljani Republike Srbije stariji od 16 godina, koji su na teritoriji Republike Srbije, zaključno sa 31. majem, primili makar jednu dozu vakcine, čiju je bezbednost, efikasnost i kvalitet potvrdila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i izdala dozvolu za upotrebu leka.

Ministar finansija, Siniša Mali, rekao je da je prijava za 3.000 dinara jednostavna, kao što je to bio slučaj kada su se građani prijavljivali za 30+30 evra, odnosno potrebno je samo da unesete svoj matični broj, broj važeće lične karte i da izaberete banku u kojoj želite da vam se uplati novac.

Mali je napomenuo da se za ovu meru podrške vakcinisanim građanima penzioneri ne prijavljuju, dok za lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija prijavu podnosi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

- Naglašavam da se korisnici socijalne pomoći prijavljuju za 3.000 dinara za vakcinisane građane - istakao je ministar. On je najavio i da će od petka, 4. juna, početi sa radom kontakt centar za prijavu telefonom, a broj će biti objavljen pred početak njegovog rada.

Prijava za 3.000 dinara podrške imunizovanim građanima biće moguća do 15. juna, dok će isplate biti realizovane odmah po završetku prijave. Ministar je pozvao sve vakcinisane građane da se prijave za 3.000 dinara, i napomenuo da je sistem za prijavu već razrađen i da odlično funkcioniše.

- Želimo da što pre razvijemo kolektivni imunitet i da što veći broj građana primi vakcinu protiv virusa korona. Zato smo i izašli sa ovom merom kojom želimo da nagradimo sve koji su primili makar jednu dozu vakcine - rekao je ministar i naglasio da država u dinar i u dan isplaćuje obaveze koje ima, pa je tako već 5,7 miliona građana primilo prvu ratu od 30 evra, u okviru mere podrške 30+30 evra, dok će im druga biti isplaćena u novembru.

Podsetio je i da će nezaposleni sredinom juna dobiti po 60 evra, dok će penzioneri u septembru dobiti dodatnih 50 evra. Takođe, rekao je ministar finansija, prošle sedmice je našim građanima na Kosovu i Metohiji uplaćena mera pomoći i podrške: po 100 evra za svako lice, uključujući i decu, odnosno po 200 evra ukoliko je reč o nezaposlenom licu.

Takođe, u junu će biti isplaćena poslednja, treća rata u vrednosti od 50 odsto minimalne zarade za pomoć privredi, kao i treća od šest rata podrške auto-prevoznicima.

- Sve mere podrške koje sprovodimo isplaćujemo bez dana kašnjenja, kao što smo i obećali, a tako će se nastaviti i u buduće. Građani nam veruju, nemaju sumnje da će dobiti novac ukoliko se prijave i veruju svojoj državi - zaključio je ministar Siniša Mali.