PROMENE STUPAJU NA SNAGU: Neke mere su ukinute, a neke počinju da važe OD DANAS - polako se vraćamo normalnom životu!

Na sednici Kriznog štaba koja je održana juče, donete su nove mere.

Nakon jučerašnje sednice Kriznog štaba saopšteno je da je trenutna epidemiološka situacija u zemlji stabilna i da zbog toga treba da dođe do popuštanja mera. Ovo su mere koje je Krizni štab juče doneo i koje stupaju na snagu od danas:

1. Produžen rad ugostiteljskim objektima

Prva odluka, kojoj su se i svi građani najiše radovali jeste da će ugostiteljskim objektima, tačnije kafićima i restoranima, rad biti produžen do ponoći, a na kioscima ćemo moći da kupujemo kao nekada, od 00 do 24 sata.

2. Bioskop ponovo radi, ali duže

Da se Srbija polako vraća životu na koji smo navikli, svedoči i produženo radno vreme bioskopa, tako da će poslednja projekcija biti od 23 sata.

3. 3.000 i uz prijavu do ponoći

Jedna o bitnijih odluka odnosi se i na naknadu od 3.000 dinara za vakcinisane koju će, kako je odlučio Krizni štab, moći da dobiju svi koji se za vakcinaciju prijave danas do ponoći i vakcinišu se u roku od sedam dana. Dakle, do sada je važilo pravilo da za naknadu od 3.000 dinara mogu da se prijave samo oni koju su primili bar jednu dozu vakcine do kraja maja. Ovom odlukom pravilo je ublaženo i svi koji su se i samo prijavili za vakcinaciju preko sajta eUprave stiču pravo na nadoknadu.

4. Kongresi - da, svadbe - ne

Odlučeno je i da se poveća dozvoljeni broj učesnika kongresa. Do sada je bilo moguće ovakve događaje organizovati za 100 ljudi, a od sada je odobreno da može da ih bude duplo više, tačnije do 200. Ipak, ovo ne znači da su dozvoljene svadbe, proslav i mature. Ovo pravilo se striktno odnosi na kongrese. O proslavama raznih vrsta biće rapsravljano dodatno.

5. Ukinut besplatan PCR za Nemačku

Na današnjoj sednici odlučeno je i da će biti ukinut besplatni PCR za one koji putuju u Nemačku.

Dva uslova za potpuno popuštanje mera

Krizni štab je istakao da će do potpunog ukidanja mera doći kada budemo imali više od 50 odsto vakcinisanih i kada broj zaraženih na dnevnom nivou bude manji od 100. Isto tako, struka napominje da nikada i nismo bili bliži tom cilju.

- Da bismo dozvolili slavlja poput matura i svadbi, potrebno je da se ispune dva uslova: da imamo 50 odsto vakcinisane punoletne populacije, dakle oko 2,8 miliona stanovnika, ali i da broj zaraženih na dnevnom nivou padne ispod 100, dakle da bude dvocifren - u više navrata su istakli najuticajniji članovi Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19, prof. Branislav Tiodorović i dr Predrag Kon.