Dru­štve­ne mre­že pre­pu­ne su ogla­sa u kojima po­je­di­n­ci, uglav­nom ko­z­me­ti­ča­ri, fri­ze­ri, šmi­n­ke­ri ili ma­se­ri, la­žno se pred­sta­vlja­ju­ći kao spe­ci­ja­li­sti este­t­ske me­di­ci­ne, nu­de edu­ka­ci­je za ubri­zga­va­nje bo­to­k­sa, hi­ja­lu­ro­na...

Lažna doktorka Olgica Markanović uhapšena je zbog bavljenja nadrilekarstvom i nadriapotekarstvom i osumnjičena da je unakazila 11 osoba.

Ovaj primer je još jedna je opomena građanima da bi trebalo da proveravaju ustanove i osobe kod kojih odlaze na lečenje, kaže direktor Lekarske komore Srbije (LKS) Milan Dinić, uz napomenu da je vreme da građani prekinu da traže lekare na društvenim mrežama.

Oligica, s obzirom na to da nije lekar, nije ni pod jurisdikcijom Lekarske komore Srbije (LKS), ali s obzirom na to da su ovakve prevare u poslednje vreme česte, Dinić apeluje na građane da obavezno provere da li navodni lekari imaju licencu, a to može u par klikova na sajtu LKS.

- Mislim da je konačno došlo vreme da građani prekinu da doktore biraju na Fejsbuku i Instagramu - napominje Dinić:

- Pre nego što odu kod nekog, treba da provere da li je salon registrovan za to što radi, jer nije objektivno da očekuju da će im u kozmetičkim i frizerskim salonima pružiti zdravstvenu uslugu. Moraju da shvate da, recimo, botoks jeste najčešće bezazlena procedura, ali bezazlena kada je radi profesionalac. Na našem sajtu postoji PDF dokument, u kojem postoji spisak svih doktora Srbije sa licencama. Tom proverom mogu da se zaštite, to nisu stvari za igru.

Dinić, koji osuđuje nadrilekarstvo, primećuje da su ovakve pojave postale češće, a pretpostavlja da je to posledica ekspanzije za estetskom medicinom i lepotom.

- Apelujemo na tužilaštvo i na sve ostale da spreče takve ljude u tome, i apelujemo na građane da prijave sve koji se bave nadrilekarstvom - rekao je Dinić za naš portal na kraju.

Olgica Markanović osumnjičena da je estetskim i antiejdžing nadrilekarstvom izazvala zdravstvene probleme kod 11 osoba, biće saslušana sutra u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nakon saslušanja osumnjičene, a u zavisnosti od iznete odbrane, tužilaštvo će odlučiti da li će tražiti od suda da joj odredi pritvor.

Markanović se, za sada, sumnjiči da je neovlašćeno pružala medicinske usluge iz oblasti estetike i izazvala zdravstvene probleme kod 11 oštećenih, a postoje indicije da je kod određenih oosoba pored telesnih povreda i zdravlje teško narušeno.

Utvrđeno je i da je ona u dužem vremenskom periodu u "medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu, u Drinićkoj ulici, pružala navedene usluge bez odobrenja, odnosno licence Ministarstva zdravlja, suprotno zakonu o zdravstvenoj zaštiti i pravilnicima koji uređuju obavljanje te vrste usluga.

Tereti se za krivična dela teško delo protiv zdravlja ljudi , nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo, kao i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

Prošle sedmice uhapšeni su Sava Knežević i njegova majka Danijela zbog sličnih optužbi pacijenata, a zbog sumnje da su se bavili nadrilekarstvom i ugrozili zdravlje ljudi.