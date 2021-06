Milan Stevančević stručnjak iz oblasti elektromagnetnih polja, je za Novo jutro govorio koje su najbolje mere zaštite od udara groma i munja, napomenuvši da sve što praktikujemo, zapravo nije

Stevančević dodaje da udar groma ne izazivaju kućni aparati i telefoni, jer su previše mali da bi stvorili konducionu struju. Kako kaže, opasnost je ako čovek stoji na ravnoj površini, i jedino on "štrči".

TELEFONI NE PRIVLAČE MUNJE I GROMOVE Čovek u neznanju puno izmišlja. Viljuške, telefoni i ostalo ne smetaju. Mobilni je mali da bi stvorio kondukcionu struju, nema tu opasnosti. Opasnost je ako ste na ravnoj površini i štrčite. Sve što je u kući ne smeta - objasnio je stručnjak.

Stevančević ističe da je najbolja prevencija protiv udara groma da čovek ne pokisne, jer je kiša kiselina, a ukoliko pokisnemo, postajemo provodnik.

- Jun mesec je mesec sa najvećim brojem gromova i munja. Voda je izolator, ali kiša nije. U vremenu od Đurđevdana do Preobraženja, ona je kiselina i provodi struju. Prva mera je da čovek ne pokisne, jer je čovek tada provodnik. Kada koristimo kišobran, njega treba koristiti, jer on nije uzročnik munja i gromova - rekao je Stevančević.

Stevančević napominje da priroda uvek daje upozorenje na eventualne nepogode, gde pojedina stabla drveća, koja u sebi imaju metal, treba izbegavati.

- Ne može se stati ispod svakog drveta, jer ako drvo u sebi ima gvožđa, privlači munje i gromove. Vrba, topola, uopšte nisu magnetni prihvatljive, ali hrast nikako. Takođe i jasen, oni u sebi imaju gvožđe. Ukoliko se lišće, kada duva vetar duva pomera, to znači da je došlo do električnog prolaženja, ali ni to nije jedina metoda. Priroda daje upozorenje, jer sa Sunca prvo dolaze laki elementi, gde se u atmosferi stvaraju elektronske munje, koje nisu opasne kao protonske. Oni imaju električni naboj, voltažu, već imaju i masu, silu količine kretanja, to drvo preseca na pola - dodao je Stevančević.