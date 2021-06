DO SADA PRIJAVLJENO PREKO 1,2 MILIONA GRAĐANA - Isplata 3.000 dinara za vakcinisane penzionere 16. juna

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će u sredu, 16. juna, biti isplaćeno po 3.000 dinara svim penzionerima koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine, dok će od 17. juna početi isplata za građane koji su se za tu nagradu prijavili preko sajta Uprave za trezor ili kol centra.

Prijava za 3.000 dinara za građane starije od 16 godina koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine traje do 15. juna, podsetio je Mali i ističe da se do sada prijavilo oko 1.216.000 građana.

- Već 16. juna, prvog dana nakon isteka roka za prijavu, mi ćemo isplatiti sve penzionere koji su primili vakcinu do 31. maja. Od 17. juna kreće isplata svima onima koji su se prijavili, rekao je Mali za Tanjug.

Očekuje da će u narednih nekoliko dana nakon 17. juna biti isplaćeni svi građani koji se budu prijavili za 3.000 dinara kao nagradu za vakcinaciju.

Naime, za ovu meru podrške vakcinisanim građanima penzioneri se ne prijavljuju, a prijavljuju se korisnici socijalne pomoći.

