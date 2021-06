Vučević: Pitanje životne sredine direktno je povezno sa pitanjem energetike i potreban je sistematičan oblik zajedničkog delovanja

Ove godine kompanija ''NIS'' za podršku ekološkim projektima i za zaštitu životne sredine u Novom Sadu izdvojila je 13,5 miliona dinara. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je danas u Palati Srbije u Beogradu svečanom potpisivanju Memoranduma kojim se definišu oblasti ulaganja kompanije ''NIS'' u sklopu pomenutog programa.

Želim da se zahvalim kompaniji ''NIS'' na 11 godina iskrene i kvalitetne saradnje, koja je promenila na bolje naše gradove i opštine u raznim sferama, a zajedno se borimo za lepšu bezbedniju i čistiju Srbiju. Naša zemlja je ojačala i vodi računa o svakom aspektu života svojih građana. Pitanje životne sredine direktno je povezno sa pitanjem energetike i potreban je sistematičan oblik zajedničkog delovanja. Uspeli smo to na ovom pozivu i zajednički stvramo uslove za održivi razvoj. Spremni smo da se kao gradovi takmičimo sa što boljim projektima i pokažemo da vodimo računa o opštem interesu i već sada kandidujemo nove ideje za 2022. godinu – istakao je gradonačelnik Vučević.

Događaju su takođe prisustvovali potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i generalni direktor ''NIS''-a Kiril Tjurdenjev. Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović istakla je da pojedinac ne može praviti velike korake.

Samo svi zajedno, kako smo to prethodnih godina i činili, možemo napraviti značajne rezultate. Ministarstvo je tu da stvori uslove putem zakona, a sve to za ''Zelenu Srbiju'' do 2040. godine. Cilj nam je da bude mnogo više proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, a da održivi razvoj i zelena agenda uvek budu naš model delovanja – naglasila je Zorana Mihajlović. Ministarka Irena Vujović rekla je da je društvena odgovornost kompanija veoma važna i izrazila zadovoljstvo što je ''NIS'' sva sredstva Programa usmerio u zaštitu životne sredine.

Ministarstvo bi trebalo da prenese sredstva u 54 opštine putem konkursa za ekološke projekte, a svaki pojedinac mora da se uključi u borbu za zdraviju životnu sredinu – zaključila je Irena Vujović.

Prema rečima Kirila Tjurdenjeva, ''Nis'' je u ekološke projekte uložio 120 miliona evra. Grad Novi Sad i ''NIS'' su partneri u programu ''Zajednici zajedno'' od 2010. godine i do sada je realizovano 99 projekata u koje je uloženo 191,5 miliona dinara. Neki od najznačajnijih projekata kroz koje je kompanija iskazala društvenu odgovornost u Novom Sadu su: ulaganje u Gradski centar za unapređenje reproduktivnog zdravlja, rekonstrukcija i izgradnja dečjih igrališta PU ''Radosno detinjstvo'', obnavljanje objekta Male stražare-opservatorije na Petrovaradinskoj tvrđavi, a podržali su i mnoge zdravstvene ustanove i sportske klubove.